Pelo menos 1.100 pessoas foram imunizadas SECOM

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 10:48

Ao som animado das músicas típicas das festividades juninas, São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, promoveu um arraiá diferente neste sábado (19). Acelerando a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município, o primeiro dia do drive-thru “Arraiá Xô, Covid!” imunizou cerca de 1.100 pessoas incluídas no público-alvo. O mutirão de vacinação continua neste domingo (20), das 8h às 13h no estacionamento da Havan, no bairro Campo Redondo.



Os veículos foram organizados em seis fileiras, com cerca de seis profissionais realizando o cadastro dos vacinados e uma mesa ao final de cada fila para a imunização. Com o total de 36 mesas de cadastramento e seis de vacinação, o fluxo de carros ocorreu sem entraves durante todo o evento.

Rapidez na aplicação das doses SECOM

Teve quadrilha sim senhor! SECOM

Os integrantes do primeiro carro da fila vieram do bairro Parque Estoril para a imunização. Os moradores Amaro Nascimento, de 50 anos, Rosana Malheiro, 51, Luis Cláudio Motta, 52 e Luzia Gomes, 53, foram todos beneficiados com a redução da faixa etária para o mutirão. “Estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu achava que iria demorar mais, mas já chegou a nossa vez. É muito bom ver nosso município evoluindo na vacinação. Agradeço ao prefeito e a todos envolvidos. Todos que podem têm que se vacinar mesmo, temos que lutar contra essa doença que já levou muitas pessoas queridas”, contou Amaro.Luis Cláudio destacou a organização do evento. “É uma honra muito grande ser vacinado. Vejo com muito orgulho toda essa estrutura montada para nos atender. Percebo uma força de vontade enorme do nosso prefeito em vacinar toda a população da nossa cidade. Só tenho a agradecer”, disse.Os moradores do Porto do Carro, Levi de Souza Pereira, de 50 anos, Ana Cristina Barbosa Chaves, de 52 e José Alex Chaves, 54, também aproveitaram a oportunidade de se vacinarem no drive-thru pela idade.Levi, que viu sua faixa etária chegar mais rápido do que esperava, comemorou a antecipação. “Estou com 50 anos, estou na marca do gol. Foi rápido, não esperava. Estou muito contente por ter chegado a minha vez de receber a imunização contra essa doença. Agora vamos em frente, mantendo os cuidados”, ressaltou.A coordenadora de enfermagem do município, Christina Silveira do Amaral, ficou emocionada ao relembrar a trajetória de mais de 20 anos no município. “Toda essa organização não seria possível se não fosse o empenho e dedicação não apenas da equipe técnica, como de todos os presentes aqui hoje. Temos uma secretária de Saúde parceira, um prefeito presente e isso faz toda a diferença. É muito emocionante ver essa união, porque eu sou concursada no município desde 1999 e sempre falo: a equipe de enfermagem de São Pedro da Aldeia é uma família”.A diretora da Vigilância em Saúde, Tatiana Leal de Oliveira, destacou os resultados do trabalho e dedicação dos servidores no combate à Covid-19. “É um momento histórico e tenho certeza que a queda que observamos nos índices da doença na cidade deve-se, em grande parte, ao trabalho intenso de imunização realizado no município. Vamos continuar com os cuidados necessários para prevenção à transmissão do coronavírus e seguir com a vacinação. Imunização é vida”, destacou.A secretária executiva de Atenção Básica, Izilda Maria N. Amaro de Souza, elogiou o comprometimento da equipe. “Quero agradecer a todos pelo empenho e dedicação. O evento deste fim de semana é um trabalho conjunto e passo a todos vocês os elogios que recebemos de todos os atendidos neste primeiro dia”, disse.A primeira vacinada contra a Covid-19 no município, a técnica de enfermagem Leilamar Eurídice de Oliveira, reforçou o amor pela profissão e o comprometimento da equipe. “É emocionante ver todo mundo empenhado em levar a imunização ao nosso povo. É uma satisfação enorme. Cada um está muito feliz em estar presente e trabalhando em prol da saúde do nosso município. Não só a enfermagem, mas todos que vieram para ajudar e prestar apoio. Todos os cidadãos que passaram por aqui hoje saíram radiantes. É um reflexo do trabalho feito com alegria por toda a equipe”.Agente comunitária de saúde, Constância Teixeira, fala sobre o empenho em auxiliar o próximo. “Escolhemos essa profissão porque queremos ajudar o próximo. É muito gratificante ver o quanto nosso município está evoluindo na vacinação, estando até à frente de algumas cidades. Vamos voltar amanhã com muita energia para avançarmos ainda mais!”Quem chegava para receber a dose e a equipe que atuou na imunização tiveram um incentivo a mais neste sábado (19). O Grupo de Teatro da Comunidade do Morro dos Milagres organizou uma quadrilha para trazer o espírito das festividades juninas para a vacinação.Seguindo os protocolos de saúde, os 16 integrantes dançaram liderados por Adriana Amarantes. “É maravilhoso incentivar a importância da vacinação. Vamos seguir com todos os cuidados de prevenção para combatermos essa doença”. A companhia exerce atividades de dança e teatro há mais de 10 anos no município.A Secretaria de Urbanismo e Habitação prestou o suporte logístico do fluxo de entrada e saída dos veículos. O secretário da pasta, Fernando Frauches, acompanhou o primeiro dia de ação para identificar melhorias para o segundo dia de drive-thru.O mutirão contou, ainda, com o apoio da Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Além do suporte técnico da Marinha do Brasil, que cedeu técnicos de enfermagem, por meio da Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia. O município também recebeu o apoio da Prolagos, que disponibilizou bebedouros para a equipe e da Minas Rio, que doou produtos descartáveis.