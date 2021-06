Homem é morto a tiros em São Pedro da Aldeia neste domingo (20) - Internet

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 20:23

O homem cuja identidade ainda não foi divulgada, foi morto a tiros na manhã deste domingo (20), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O corpo da vítima foi encontrado na Rua José Carlos, próximo a um ferro velho, no bairro do Alecrim.

A polícia e a perícia estiveram no local e aguardavam a retirada do corpo, que seria encaminhado para o IML de Macaé. Ainda não há suspeitos do crime. A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio).