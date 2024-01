Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos - Divulgação/Prefeitura

Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos

Publicado 30/01/2024 18:04

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia divulgou a lista dos proponentes aprovados na condição de suplentes para preenchimento das vagas remanescentes do edital nº 13/2023 da Lei Paulo Gustavo, voltado à seleção de projetos audiovisuais.A convocação tem como objetivo promover à redistribuição dos recursos da Lei, garantindo que 100% do valor seja destinado a cultura aldeense. O documento com a listagem dos contemplados foi publicado nesta segunda-feira (29) e está disponível para acesso no site

“Tivemos algumas categorias que não preencheram o número de vagas que foram destinadas no edital e, por isso, estamos remanejando os valores a fim de atender os artistas que foram aprovados como suplentes. A convocação desses artistas é de suma importância para que a totalidade dos recursos fiquem em nossa cidade. O remanejamento foi feito contemplando aqueles projetos aprovados com maior pontuação geral, sempre obedecendo a ordem de classificação”, destacou.Os contemplados no edital nº 13/2023 serão convocados a assinar, de forma presencial, o Termo de Compromisso. Posteriormente, será divulgado o cronograma de pagamento do chamamento.Todas as informações sobre os editais lançados em São Pedro da Aldeia estão disponíveis para acesso na página da Lei Paulo Gustavo no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura, em www.cultura.pmspa.rj.gov.br/lei-paulo-gustavo