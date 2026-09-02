Delegacia de São Pedro da Aldeia - Reprodução

Delegacia de São Pedro da AldeiaReprodução

Publicado 02/09/2026 14:18 | Atualizado 02/09/2026 14:18

São Pedro da Aldeia - Uma mulher que já era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia, p - Uma mulher que já era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia, p rocurou a delegacia após relatar ter sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro. O caso terminou com a prisão em flagrante do homem , apontado como suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência.

A ocorrência mobilizou, de forma conjunta, a Patrulha Maria da Penha e agentes da Polícia Civil. A equipe da Guarda foi acionada pela 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) para prestar apoio à vítima.



Após o atendimento inicial, a mulher foi acompanhada até o Pronto-socorro Municipal, onde passou por avaliação médica. Na sequência, ela foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), em Cabo Frio, para a realização do exame de corpo de delito.



Enquanto a vítima recebia atendimento, policiais civis foram até o endereço indicado e realizaram diligências. O suspeito foi localizado e preso em flagrante, seguindo os procedimentos previstos na legislação.



Para a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Rosana Andrade, a integração entre os órgãos é importante para garantir uma resposta mais rápida e ampliar o suporte oferecido às mulheres vítimas de violência.



“A interação entre os órgãos que compõem a rede de proteção faz toda a diferença. Quando essa rede funciona de forma integrada, conseguimos oferecer à vítima a assistência, o acolhimento e o suporte necessários, além de proporcionar uma resposta mais rápida diante de uma situação de violência. É essa união de esforços que fortalece a proteção às mulheres e demonstra que elas não estão sozinhas”, afirmou.

O caso foi registrado na 125ª DP e seguirá para as providências cabíveis. A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não localizou, e o espaço segue aberto para manifestação.