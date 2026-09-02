Delegacia de São Pedro da AldeiaReprodução
Após o atendimento inicial, a mulher foi acompanhada até o Pronto-socorro Municipal, onde passou por avaliação médica. Na sequência, ela foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), em Cabo Frio, para a realização do exame de corpo de delito.
Enquanto a vítima recebia atendimento, policiais civis foram até o endereço indicado e realizaram diligências. O suspeito foi localizado e preso em flagrante, seguindo os procedimentos previstos na legislação.
Para a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Rosana Andrade, a integração entre os órgãos é importante para garantir uma resposta mais rápida e ampliar o suporte oferecido às mulheres vítimas de violência.
“A interação entre os órgãos que compõem a rede de proteção faz toda a diferença. Quando essa rede funciona de forma integrada, conseguimos oferecer à vítima a assistência, o acolhimento e o suporte necessários, além de proporcionar uma resposta mais rápida diante de uma situação de violência. É essa união de esforços que fortalece a proteção às mulheres e demonstra que elas não estão sozinhas”, afirmou.
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