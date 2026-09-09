Flagrante na RJ-140 em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução
Cinco pessoas, incluindo criança, são flagradas em moto em São Pedro da Aldeia
Registro foi feito na noite desta terça-feira (8), na RJ-140, próximo à Firjan, trecho de grande circulação de veículos e histórico de acidentes
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32ª Cavalgada da Independência reúne público em São Pedro
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Após denúncia, cerca de 50 ônibus são autuados em São Pedro da Aldeia
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Denúncia contra vereador de Araruama chega à PF e gera suspeita
Documento menciona acusações que envolvem supostos crimes eleitorais, enriquecimento ilícito, abuso de poder político e ocultação de bens
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