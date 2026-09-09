Flagrante na RJ-140 em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Flagrante na RJ-140 em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2026 16:46

São Pedro da Aldeia - Um flagrante feito por volta das 21h desta terça-feira (8) chamou atenção para uma situação de risco no trânsito de São Pedro da Aldeia: cinco pessoas, incluindo uma criança, foram vistas sendo transportadas em uma única motocicleta pela RJ-140, na altura da Firjan. - Um flagrante feito por volta das 21h desta terça-feira (8) chamou atenção para uma situação de risco no trânsito de São Pedro da Aldeia: cinco pessoas, incluindo uma criança, foram vistas sendo transportadas em uma única motocicleta pela RJ-140, na altura da Firjan. O trecho tem grande circulação de veículos em alta velocidade e registra muitos acidentes.

A cena ocorreu durante a noite e na chuva, período em que a visibilidade pode ser reduzida e o fluxo de veículos na rodovia exige atenção redobrada dos condutores. O transporte de várias pessoas em uma motocicleta também aumenta a exposição dos ocupantes em caso de queda ou colisão.

Pelas regras de trânsito brasileiras, motocicletas podem transportar apenas um passageiro além do condutor, ambos utilizando capacete adequado. Crianças só podem ser transportadas quando têm idade e condições de segurança compatíveis com as exigências previstas na legislação.

Além da quantidade de pessoas, o flagrante chama atenção pela presença de uma criança entre os ocupantes e pelo local onde a motocicleta circulava. A RJ-140 é uma rodovia de intenso movimento, com veículos que trafegam em alta velocidade.

A situação reforça a importância do cumprimento das regras de segurança para motociclistas e passageiros, especialmente em trechos de rodovia onde uma colisão pode ter consequências graves.

