Homem realiza a manobra no meio da RJ-140, em São Pedro da Aldeia. - Foto: Reprodução

Homem realiza a manobra no meio da RJ-140, em São Pedro da Aldeia. Foto: Reprodução

Publicado 15/09/2026 15:53

Dois vídeos publicados nas redes sociais mostram motociclistas realizando a chamada manobra “grau” em rodovias de São Pedro da Aldeia e Araruama. Nos registros, os condutores aparecem com a roda dianteira das motos levantada enquanto circulam por locais com movimento de veículos e pedestres.

Em um dos vídeos, um homem realiza a manobra no meio da RJ-140, em São Pedro da Aldeia. A motocicleta é conduzida com a roda dianteira levantada em uma área com muita circulação de veículos.

O segundo vídeo foi feito no bairro Bananeiras, em Araruama, e também mostra motociclistas realizando o chamado “grau” pelas vias. Segundo as imagens, os condutores fazem as manobras enquanto circulam pelas ruas e cortam os carros.

Além do risco provocado pela circulação dessa forma em vias públicas, as condutas mostradas nos vídeos estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 244 considera infração gravíssima conduzir motocicleta fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda, situação que corresponde à chamada manobra “grau”.

O mesmo artigo também classifica como infração gravíssima conduzir motocicleta sem capacete de segurança. Para essas infrações, estão previstas multa e suspensão do direito de dirigir.

Nos dois vídeos, os motociclistas aparecem sem capacete e em rodovias movimentadas. Os registros chamam a atenção porque as manobras são realizadas em vias públicas, onde há circulação de outros veículos e pedestres, aumentando o risco de acidentes.

A reportagem não conseguiu localizar os motociclistas envolvidos nos registros ou suas defesas para comentar as condutas mostradas nos vídeos. O espaço permanece aberto para manifestação.