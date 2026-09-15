Homem realiza a manobra no meio da RJ-140, em São Pedro da Aldeia. Foto: Reprodução
Motociclistas são flagrados fazendo "grau" em São Pedro e Araruama
Registros publicados nas redes sociais mostram condutores com a roda dianteira levantada; imagens foram feitas em São Pedro da Aldeia e Bananeiras, em Araruama
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Briga por garagem termina com simulacro apreendido em São Pedro da Aldeia
Segundo a ocorrência, homem teria pedido ao pai que buscasse uma arma para resolver o desentendimento relacionado ao estacionamento de um trailer
Serginho coloca governo em estado de vigília diante da sequência de chuvas
Rotina de acompanhamento começa às 5h30; mobilização envolve diferentes áreas
Procon reúne oito empresas para negociar dívidas em São Pedro
Atendimentos serão realizados nos dias 22 e 23 de setembro, no Centro, em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor
Jane Reis e Ana Paula Mendes inauguram Comitê 55 em São Pedro
Candidata a vice-governadora na chapa de Eduardo Paes participa de ato político, no Centro do município
Mulheres podem desembarcar fora dos pontos após as 22h em São Pedro
Medida está prevista na Lei nº 3.382/2026 e permite que passageiras indiquem outro local para desembarque durante o trajeto
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