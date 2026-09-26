Após ser atingido, Vitor Escapini, secretário de Governo de Cabo Frio - Foto: Reprodução

Após ser atingido, Vitor Escapini, secretário de Governo de Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 26/09/2026 13:31

A caminhada da candidata a deputada estadual Dra. Gabriela Azevedo, realizada na manhã deste sábado (26), em São Pedro da Aldeia , terminou com um incidente envolvendo o secretário de Governo de Cabo Frio, Vitor Escapini. Durante a movimentação, uma fiscal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que acompanhava o ato acabou atropelando o secretário.

Segundo as informações repassadas à reportagem, a fiscal acompanhava a caminhada quando ocorreu o atropelamento. Após ser atingido, Vitor foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde do secretário. Também não foram informados detalhes sobre eventuais ferimentos provocados pelo impacto.

O incidente aconteceu durante uma atividade de campanha da candidata Dra. Gabriela Azevedo, que reunia apoiadores e era acompanhada por fiscalização eleitoral. A presença de fiscais durante atividades políticas tem como objetivo acompanhar o cumprimento das regras eleitorais, mas a dinâmica específica do acidente ainda não foi esclarecida.

Circunstâncias do acidente ainda são apuradas

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o atropelamento. Também não foi informado se o veículo utilizado pela fiscal estava em movimento durante a caminhada ou em quais circunstâncias ocorreu o contato com o secretário.

A dinâmica do acidente deverá ser esclarecida a partir dos relatos das pessoas que estavam no local e de eventuais imagens registradas durante o ato. A apuração também poderá indicar como ocorreu o deslocamento do veículo e a movimentação dos participantes no momento em que Vitor foi atingido.

Não há, até o momento, informação de que outras pessoas tenham ficado feridas na ocorrência.

O caso ocorreu em meio à movimentação política realizada neste sábado em São Pedro da Aldeia. Como envolve uma agente que, segundo o relato recebido pela reportagem, atuava na fiscalização eleitoral, eventuais esclarecimentos sobre a atuação da fiscal e as circunstâncias do incidente poderão ser prestados pelos órgãos responsáveis.

Outro lado

A reportagem tentou contato com os envolvidos para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e ouvir as diferentes versões sobre o ocorrido, mas não conseguiu localizar os responsáveis até a publicação.

Também não foram divulgados, até o momento, detalhes oficiais sobre o estado de saúde de Vitor Escapini após o atendimento na UPA de Cabo Frio.

O espaço segue aberto para manifestação de Vitor Escapini, da fiscal envolvida, da equipe da candidata Dra. Gabriela Azevedo e do Tribunal Regional Eleitoral sobre o caso.