125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução Internet
Homem é detido após expor órgão genital para adolescentes em São Pedro
Caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (21) no Centro e suspeito foi conduzido para a 125ª Delegacia de Polícia
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Encontro regional valoriza a pesca artesanal na Lagoa de Araruama
Evento em São Pedro da Aldeia reuniu pescadores, instituições e autoridades para discutir tradições, desafios e geração de renda
Ônibus serão gratuitos em São Pedro no segundo turno das eleições
Transporte municipal não terá cobrança no domingo (25), e 16 veículos vão circular com horários e itinerários dos dias úteis
Casimiro gasta R$ 124 mil em ponte com madeira usada no Paratis
Moradores questionam a segurança da estrutura instalada e contrato com empresa ligada a empresário investigado pelo Gaeco apresenta instabilidade no portal oficial
Encontro em apoio a Flávio reúne apoiadores no comitê do PL em Cabo Frio
Encontro idealizado por Dr. Serginho e Dra. Gabriela reforçou a campanha presidencial na reta final antes do segundo turno; mobilização continua na sexta-feira (23)
Tiros assustam moradores no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia
Relatos apontam disparos perto da subida da ponte nesta segunda-feira; policiais militares foram vistos atuando na região
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