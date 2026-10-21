125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução Internet

125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução Internet

Publicado 21/10/2026 15:24

Um homem foi detido em flagrante por agentes de segurança pública na manhã desta quarta-feira (21) após ser flagrado praticando atos obscenos em via pública diante de duas adolescentes uniformizadas, no município de São Pedro da Aldeia . O fato foi registrado por volta das 6h50 em um deck localizado às margens da Lagoa de Araruama, na região central da cidade, enquanto as estudantes aguardavam o horário escolar desacompanhadas de responsáveis legais.

De acordo com as informações consignadas no registro policial, os agentes realizavam patrulhamento preventivo na área da orla quando avistaram o indivíduo com o órgão genital exposto. O homem posicionou-se no início da estrutura do deck, bloqueando a rota de saída do espaço e impedindo o livre trânsito das jovens. Em depoimento, as estudantes relataram que temeram se aproximar do suspeito para deixar o local devido à atitude intimidadora.

Ainda conforme o relato prestado à guarnição, as adolescentes informaram que aquela não teria sido a primeira vez em que presenciaram condutas semelhantes praticadas pelo mesmo indivíduo na área central. Elas acrescentaram que outras alunas da mesma instituição de ensino já haviam relatado episódios anteriores envolvendo exibições obscenas do acusado na orla do município.

Abordagem policial e enquadramento jurídico

Diante do flagrante delito, os agentes efetuaram a abordagem tática e realizaram a revista pessoal no suspeito. Após ser contido e ter a situação controlada, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a sede da 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia) para a apreciação da autoridade policial de plantão.

Na unidade judiciária, o caso foi registrado formalmente e o conduzido autuado pelos enquadramentos de ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor. O detido permaneceu na sede policial para a adoção das medidas de praxe antes de ser encaminhado para audiência de custódia.

A Polícia Civil da Região dos Lagos dará prosseguimento às apurações para verificar se há outros registros de ocorrência de mesma natureza associados ao suspeito na área urbana do município.

A reportagem buscou contato com a defesa do suspeito e com a Polícia Civil para apurar a identificação formal do detido e a data da audiência de custódia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço permanece aberto para livre manifestação.