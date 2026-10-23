Barracas da Flispa na Praça da Igreja Matriz em São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Barracas da Flispa na Praça da Igreja Matriz em São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 23/10/2026 14:03 | Atualizado 23/10/2026 14:14

São Pedro da Aldeia recebe neste sábado (24) o evento “FLISPA na Praça”, que reunirá escritores, leitores e representantes da cena literária regional. A programação acontece das 15h às 20h, na Praça Agenor Santos, conhecida como Praça da Igreja Matriz, e integra a 6ª Feira Literária de São Pedro da Aldeia, realizada pela Aldeia Editora.

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa contará com 20 barracas de expositores, venda de livros e oportunidades de contato direto entre o público e autores de diferentes cidades. A proposta é aproximar os leitores da produção literária local e regional, além de incentivar a circulação de obras e experiências culturais.

Encontro com escritores da Região dos Lagos

Durante a programação, moradores e visitantes poderão conhecer diferentes produções literárias, conversar com os escritores e trocar experiências sobre livros e literatura. A feira reunirá autores independentes e representantes de instituições literárias, criando um espaço para a divulgação de trabalhos e o contato entre quem escreve e quem acompanha a produção cultural da região.

O idealizador da FLISPA, Renato Fulgoni, destacou a oportunidade de realizar o encontro em um espaço público tradicional do município. Segundo ele, a atividade permitirá ampliar a interação entre os expositores e os leitores.

“Neste sábado, teremos uma realização muito especial, pois a FLISPA estará na Praça Agenor Santos, em um momento de muita interação entre expositores e leitores. Será mais uma grande oportunidade de conhecer as obras dos escritores aldeenses e de outros autores da Região dos Lagos”, afirmou.

Iniciativa busca aproximar literatura da população

A realização na praça também tem como objetivo ampliar o acesso da população aos livros e fortalecer a presença da literatura nos espaços públicos. A proposta é reunir diferentes públicos em torno da leitura, promovendo a troca de conhecimentos e a valorização dos escritores que desenvolvem seus trabalhos na Região dos Lagos.

A presença dos expositores permitirá que o público conheça obras de diferentes autores e tenha contato com produções literárias que fazem parte da cena cultural regional. Para os escritores participantes, o encontro também representa uma oportunidade de apresentar seus trabalhos a novos leitores.

Programação acontece neste sábado

A 6ª Feira Literária de São Pedro da Aldeia é realizada pela Aldeia Editora, e a edição “FLISPA na Praça” integra a programação do evento, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

A atividade será realizada neste sábado (24), das 15h às 20h, na Praça Agenor Santos, no Centro de São Pedro da Aldeia. Moradores e visitantes poderão aproveitar o período para conhecer os expositores, conversar com os autores e conferir os livros disponíveis no local.

A iniciativa coloca a literatura em evidência em um dos espaços públicos tradicionais do município e amplia as possibilidades de encontro entre escritores e leitores da Região dos Lagos.