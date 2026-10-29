Trecho da RJ-140 Sem iluminação - Foto: Telespectador

Trecho da RJ-140 Sem iluminaçãoFoto: Telespectador

Publicado 29/10/2026 15:04 | Atualizado 29/10/2026 17:06

Um trecho da Rodovia Márcio Corrêa (RJ-140), na altura do quilômetro 8, no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia , está sem iluminação pública, segundo relato de um morador encaminhado ao Jornal O DIA. A situação foi registrada em vídeo próximo ao Posto Estrela Dalva. Além da escuridão, a rodovia também é alvo de reclamações constantes sobre buracos no asfalto, que preocupam quem utiliza a via.

No vídeo, o morador Merlin mostra postes apagados ao longo da rodovia, inclusive na área central da pista. Segundo ele, a iluminação existente no trecho vem principalmente dos estabelecimentos comerciais às margens da estrada. Ele afirma que, sem essa luz e os faróis dos veículos, a visibilidade fica comprometida.

“Totalmente às escuras, iluminação pública, só tem iluminação dos comércios”, relata o morador durante a gravação. Ele também aponta estruturas de iluminação sem funcionamento e um trecho onde, segundo sua observação, sequer há poste instalado.

Morador cobra providências

No pedido encaminhado à reportagem, Merlin solicita que o problema seja levado ao conhecimento do poder público. Ele cobra providências para a instalação e a manutenção da iluminação e menciona tanto o município quanto o Governo do Estado como possíveis responsáveis pela solução.

O morador também questiona a falta do serviço, considerando que há cobrança de contribuição para custear a iluminação pública nas contas de energia elétrica. A reclamação envolve a ausência de pontos de luz e luminárias apagadas ao longo do trecho.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) já informou, em resposta a reclamações anteriores sobre a falta de iluminação na Ponte Wilson Mendes, também na RJ-140, que possuía contrato de manutenção de iluminação pública para aquele trecho.

Buracos também são alvo de reclamações

Além da falta de iluminação, usuários da Rodovia Márcio Corrêa reclamam com frequência das condições do pavimento. Os buracos são apontados como outro problema da via, reforçando a cobrança por ações de manutenção e conservação.

Por se tratar de uma rodovia estadual, o DER-RJ tem atribuições relacionadas à conservação e à recuperação do pavimento das estradas sob sua responsabilidade. O regimento interno do órgão prevê atividades de manutenção, restauração e recuperação de pavimentos.

O Portal RC24h solicitou esclarecimentos à Prefeitura de São Pedro da Aldeia e ao DER-RJ sobre a responsabilidade pela iluminação no trecho do Baixo Grande, a previsão de reparos nos pontos apagados, a eventual instalação de novos postes e as medidas previstas para a recuperação do asfalto.

A reportagem também questionou os órgãos sobre a existência de cronograma de manutenção para o local e os prazos para atendimento das demandas.

