Escola Municipal Vidal de Negreiros - Foto: Secom

Escola Municipal Vidal de NegreirosFoto: Secom

Publicado 29/10/2026 15:20 | Atualizado 29/10/2026 17:08

A entrega das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Vidal de Negreiros será realizada nesta quinta-feira (29), às 15h, no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia. A intervenção incluiu reforço estrutural, recuperação de ambientes internos, melhorias na cozinha escolar e implantação de um espaço permanente para as atividades do ensino em tempo integral.

A obra teve como objetivo ampliar as condições de infraestrutura da unidade e adequar os ambientes utilizados por alunos e profissionais da educação. Entre os serviços executados estão a recuperação da cobertura, a correção de infiltrações, a renovação dos pisos e da pintura, além de intervenções em salas de aula e instalações da escola.

A secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, destacou a importância das melhorias para a comunidade escolar.

“A reforma da Escola Municipal Vidal de Negreiros é importante para garantir melhores condições de infraestrutura para alunos e profissionais da educação. As intervenções recuperam espaços, aprimoram a estrutura da unidade e ampliam as possibilidades de atendimento pedagógico, incluindo as atividades do ensino em tempo integral. Nosso objetivo é oferecer ambientes mais seguros, adequados e acolhedores para toda a comunidade escolar”, afirmou.

Reforço estrutural e melhorias nos ambientes

Entre as intervenções realizadas na Escola Municipal Vidal de Negreiros está o reforço estrutural das salas localizadas no pavimento superior, com a instalação de elementos de aço reforçado. A cobertura também passou por uma reforma geral, que incluiu a correção de pontos de infiltração.

Os serviços contemplaram ainda a recuperação do banheiro do segundo pavimento e a renovação dos pisos e da pintura dos ambientes internos. As intervenções buscaram recuperar áreas da unidade e melhorar as condições de uso dos espaços escolares.

A cozinha também passou por uma reestruturação. O local teve a área ampliada, os espaços de trabalho reorganizados e recebeu bancadas de aço inoxidável. As mudanças foram realizadas para adequar o ambiente às atividades relacionadas à preparação e ao atendimento da alimentação escolar.

Na área externa, foi construída uma rampa de acesso destinada a facilitar a movimentação de materiais, alimentos e outros insumos necessários ao funcionamento da unidade.

Escola ganha espaço permanente para o tempo integral

Outro ponto contemplado pela obra foi a implantação de uma sala de aula permanente para os estudantes atendidos pelo ensino em tempo integral. O ambiente, que anteriormente funcionava de forma provisória, foi transformado em um espaço destinado às atividades pedagógicas.

Com a mudança, a unidade passa a contar com uma área específica para essa modalidade de ensino, ampliando os espaços disponíveis para o desenvolvimento das atividades escolares.

A ampliação da estrutura pedagógica integra as intervenções realizadas na escola, que envolveram tanto a recuperação de áreas existentes quanto a adequação de ambientes para atender às necessidades da comunidade escolar.

Alunos tiveram aulas em outra unidade durante as obras

Durante a execução dos serviços, a Secretaria Municipal de Educação organizou uma estrutura provisória para manter a continuidade das atividades escolares. Os alunos foram atendidos na Escola Municipal Antônio Rodrigues, localizada no bairro Porto do Carro.

Os estudantes também receberam a merenda escolar na unidade que os acolheu durante o período das intervenções. O deslocamento entre as escolas foi realizado com transporte municipal. A entrega da reforma e ampliação está marcada para esta quinta, às 15h, na Escola Municipal Vidal de Negreiros, no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia.