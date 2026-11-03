Aula em um dos polos Cederj - Divulgação

Aula em um dos polos CederjDivulgação

Publicado 03/11/2026 17:09

O processo seletivo para o Vestibular Cederj 2027.1 teve seu prazo de inscrições prorrogado até o dia 15 de novembro de 2026, garantindo mais tempo para os moradores da Região dos Lagos que buscam ingressar no ensino superior público e gratuito. Ao todo, são oferecidas 7.165 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro na modalidade de educação a distância semipresencial, sendo 305 oportunidades voltadas para a região costeira. O município de São Pedro da Aldeia é um dos que concentra o maior volume de vagas entre as cidades vizinhas, que também oferece oportunidades em Saquarema, Rio das Ostras e Cabo Frio. Para conferir todas as diretrizes da seleção, os candidatos podem acessar a página oficial do vestibular Cederj





A distribuição das 305 vagas na Região dos Lagos e Baixadas Litorâneas prioriza o atendimento regional por meio dos polos municipais do consórcio. O município de Saquarema lidera a oferta de oportunidades no grupo local, somando 120 vagas destinadas aos estudantes da área. Logo em seguida aparece São Pedro da Aldeia, com 110 postos abertos para os cursos oferecidos no polo. Já o município de Rio das Ostras dispõe de 60 oportunidades, enquanto Cabo Frio completa a lista com 25 vagas abertas. O modelo adotado é o semipresencial, combinando atividades e disciplinas estudadas em ambiente virtual com encontros, tutorias e avaliações presenciais obrigatórias nos polos regionais escolhidos pelos alunos no ato da candidatura.



As inscrições ocorrem exclusivamente de forma virtual por meio da plataforma da Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação que gerencia o Consórcio Cederj. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95,50, podendo ser pago até o dia 16 de novembro. Além da prova tradicional, o edital do processo seletivo estabelece o aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como uma das formas de ingresso disponíveis aos participantes, segundo os critérios de classificação fixados pela organização.



Divisão de cursos e calendário das provas LEIA MAIS: https://odia.ig.com.br/sao-pedro-da-aldeia/2026/10/7317467-reforma-de-escola-no-bairro-alecrim-e-entregue-nesta-quinta-29-em-sao-pedro.html A distribuição das 305 vagas na Região dos Lagos e Baixadas Litorâneas prioriza o atendimento regional por meio dos polos municipais do consórcio. O município de Saquarema lidera a oferta de oportunidades no grupo local, somando 120 vagas destinadas aos estudantes da área. Logo em seguida aparece São Pedro da Aldeia, com 110 postos abertos para os cursos oferecidos no polo. Já o município de Rio das Ostras dispõe de 60 oportunidades, enquanto Cabo Frio completa a lista com 25 vagas abertas. O modelo adotado é o semipresencial, combinando atividades e disciplinas estudadas em ambiente virtual com encontros, tutorias e avaliações presenciais obrigatórias nos polos regionais escolhidos pelos alunos no ato da candidatura.As inscrições ocorrem exclusivamente de forma virtual por meio da plataforma da Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação que gerencia o Consórcio Cederj. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95,50, podendo ser pago até o dia 16 de novembro. Além da prova tradicional, o edital do processo seletivo estabelece o aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como uma das formas de ingresso disponíveis aos participantes, segundo os critérios de classificação fixados pela organização.

Em todo o estado fluminense, a estrutura de vagas está dividida em 3.770 oportunidades para cursos de licenciatura, 2.020 para cursos de bacharelado e 1.375 para graduações tecnológicas. No segmento das licenciaturas, a área de Pedagogia desponta com o maior número de vagas gerais, reunindo 1.110 postos, seguida por Ciências Biológicas, Matemática, Física, Geografia, Letras, Química e História. Entre os bacharelados, são ofertados cursos como Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Administração Pública. Já no formato tecnológico, os estudantes encontram opções em Sistemas de Computação, Gestão de Turismo, Design Gráfico e Segurança Pública, este último voltado exclusivamente a profissionais atuantes na área.



Os diplomas conferidos aos aprovados são expedidos diretamente por oito universidades e instituições públicas de ensino superior consorciadas: Cefet/RJ, IFF, Uenf, Uerj, UFF, Ufrj, Ufrrj e Unirio. O edital também assegura recursos de acessibilidade, tais como provas ampliadas, leitores, salas térreas e intérpretes de Libras para candidatos com deficiência ou necessidades específicas, além de garantir o uso do nome social durante todas as fases da seleção.



De acordo com o cronograma atualizado divulgado pela organização, o resultado da análise de notas do Enem será publicado no dia 13 de novembro. Já a aplicação da prova presencial para os inscritos que optarem pelo exame tradicional está agendada para o dia 6 de dezembro, um domingo. Os estudantes que efetuaram pedidos de isenção da taxa ou inscrição por meio de cotas, ações afirmativas e reservas para professores da rede pública devem consultar a divulgação do resultado das solicitações para concluir devidamente a formalização do cadastro no portal.