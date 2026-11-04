"Baila Comigo" será realizada no espaço da Casa do Artesão, a partir das 19h30 - Foto: Internet

"Baila Comigo" será realizada no espaço da Casa do Artesão, a partir das 19h30Foto: Internet

Publicado 04/11/2026 16:14

Forró, samba, bolero, soltinho, zouk, bachata e salsa vão embalar a noite desta sexta-feira (6), em São Pedro da Aldeia. A terceira edição do projeto cultural “Baila Comigo” será realizada no espaço da Casa do Artesão, a partir das 19h30, com programação totalmente gratuita e aberta à participação de moradores e turistas. A iniciativa busca transformar o local em uma grande pista de dança de salão, promovendo a integração comunitária, o lazer e o acesso democrático à arte no município de São Pedro da Aldeia.

