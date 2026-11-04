"Baila Comigo" será realizada no espaço da Casa do Artesão, a partir das 19h30Foto: Internet
Conduzido pelo professor e instrutor Allan Lobato, o encontro terá início com uma sessão guiada de alongamento e aquecimento corporais, seguida por orientações técnicas sobre passos individuais e dinâmicas para a formação de pares na dança de salão. A proposta permite que tanto praticantes experientes quanto iniciantes tenham a oportunidade de vivenciar e aprender os ritmos tradicionais que compõem a cultura popular e de gafieira na Região dos Lagos.
Apresentação inclusiva e histórico do projeto
Durante o intervalo das atividades práticas, o evento contará com apresentações artísticas especiais de dança de salão, incluindo a participação de destaque da Companhia Down Dance. Criado há 11 anos, o grupo de dança é composto por dançarinos com síndrome de Down e leva aos palcos uma proposta artística pautada na inclusão social, no desenvolvimento motor e na valorização da diversidade de corpos e expressões artísticas.
De acordo com o idealizador Allan Lobato, a iniciativa visa aproximar a dança de salão do cotidiano da comunidade local e dos visitantes, criando um ambiente de entretenimento saudável e fortalecimento de vínculos afetivos. Criado originalmente na cidade de Cabo Frio em 2004, o projeto itinerante “Baila Comigo” já passou por outros municípios como Armação dos Búzios e São Pedro da Aldeia, contando com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura aldeense para a expansão das atividades culturais gratuitas.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia para solicitar a estimativa de público esperada para a edição da Casa do Artesão e a agenda dos próximos encontros do projeto no município; até o fechamento desta edição, não houve resposta oficial com os dados complementares. O espaço permanece aberto para as futuras atualizações do órgão municipal.
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