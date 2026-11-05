Grande quantidade de entorpecentes: 12 kg de cocaína, 57 kg de maconha e outros 7 kg de skunk. - Foto: Reprodução/PM

Grande quantidade de entorpecentes: 12 kg de cocaína, 57 kg de maconha e outros 7 kg de skunk.Foto: Reprodução/PM

Publicado 05/11/2026 15:50

Uma operação conjunta mobilizando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem que transportava 76 quilos de drogas na tarde desta quarta-feira (4). A interceptação do veículo ocorreu em um trecho da rodovia Via Lagos (RJ-124), na altura do município de São Pedro da Aldeia . A carga de entorpecentes tinha como destino final os pontos de comércio ilícito de drogas em comunidades da Região dos Lagos.