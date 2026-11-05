Grande quantidade de entorpecentes: 12 kg de cocaína, 57 kg de maconha e outros 7 kg de skunk.Foto: Reprodução/PM
A abordagem ao automóvel foi desencadeada a partir de um trabalho integrado de inteligência e monitoramento entre as corporações de segurança pública. Durante a vistoria veicular, os agentes federais e militares localizaram no compartimento do porta-malas uma expressiva quantidade de drogas dividida em tabletes: 12 quilos de cocaína, 57 quilos de maconha e 7 quilos de skunk, uma variação superpotente da cannabis.
Origem do carregamento e atuação da Missão Redentor II
Segundo informações prestadas pela Polícia Federal, o carregamento ilícito partiu da capital do estado, no Rio de Janeiro, com a missão de abastecer as facções criminosas que atuam no litoral fluminense. A apreensão integra as diretrizes operacionais da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pelo Departamento de Polícia Federal voltada ao desmantelamento de organizações criminosas e ao combate ao tráfico de armas e drogas no Estado do Rio de Janeiro.
A atuação ostensiva da força-tarefa atende aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 635), que estabelece diretrizes rigorosas para o controle e planejamento de operações policiais no território fluminense.
Prisão em flagrante e transferência ao sistema prisional
Após a localização dos entorpecentes e o recolhimento do veículo, o condutor e todo o material apreendido foram conduzidos ao posto da Polícia Federal sediado em Cabo Frio, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico intermunicipal de drogas.
Após os procedimentos cartorários e periciais na delegacia federal, o homem foi submetido a exame de corpo de delito e transferido para uma unidade do sistema prisional do estado, onde permanecerá encarcerado e à disposição do Poder Judiciário.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com a assessoria de imprensa da Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal para solicitar a identificação do modelo do veículo interceptado e o balanço consolidado de apreensões da Missão Redentor II na Região dos Lagos; até a publicação desta matéria, não houve envio de notas oficiais complementares. O espaço permanece totalmente aberto para manifestações dos órgãos oficiais de segurança.
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