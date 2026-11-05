Wania Lucia Firmiano da Silva e Alexander Neves da InvençãoReprodução: Internet
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Vítima foi baleada ao tentar proteger o filho
Depois de ser atingida, Wania foi socorrida em estado grave e levada inicialmente ao Pronto-Socorro dos Milagres. Devido à gravidade dos ferimentos, posteriormente foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.
A vítima permaneceu internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas não resistiu. A morte foi confirmada em 8 de julho de 2023, 15 dias depois dos disparos.
Na ocasião, uma policial militar que morava nas proximidades ouviu os tiros e interveio. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, ela conseguiu desarmar o suspeito e acionou o socorro para atender Wania.
Alexander foi preso após o episódio. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva, conforme as informações divulgadas na época.
Willer afirma que existem indícios de que a defesa do acusado estaria tentando adiar a realização do júri. A informação foi apresentada pelo familiar, que manifestou preocupação com a possibilidade de uma nova mudança na data.
Para a família, a realização do julgamento representa uma etapa aguardada desde a morte de Wania. O irmão também chamou atenção para os impactos da violência sobre o filho da vítima, que ainda era criança quando presenciou o episódio.
Segundo Willer, a tragédia deixou marcas profundas nos familiares. Por isso, ele pede que o caso continue recebendo atenção e que a memória de Wania não seja esquecida às vésperas da sessão.
A manifestação da família ocorre pouco antes da data prevista para o julgamento. O pedido é para que o processo avance e que o Tribunal do Júri aconteça conforme o calendário inicialmente estabelecido, sem novo adiamento.
O caso teve início em junho de 2023, quando Wania foi baleada dentro do condomínio onde ocorreu o episódio. Depois de passar por duas unidades de saúde e permanecer internada no CTI, ela morreu em julho daquele ano. Desde então, a família aguarda a conclusão da etapa judicial.
Até a divulgação das informações, a sessão permanecia prevista para o dia 17. A preocupação dos familiares está relacionada à possibilidade de adiamento, mencionada pelo irmão da vítima.
A reportagem tentou contato com a defesa de Alexander Neves da Invenção para comentar o julgamento e a alegação de uma possível tentativa de adiamento, mas não conseguiu localizá-la. O espaço permanece aberto para manifestação.
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