Wania Lucia Firmiano da Silva e Alexander Neves da Invenção - Reprodução: Internet

Wania Lucia Firmiano da Silva e Alexander Neves da InvençãoReprodução: Internet

Publicado 05/11/2026 18:23



Vítima foi baleada ao tentar proteger o filho

Wania foi baleada pelo próprio marido, Alexander Neves da Invenção, suboficial da reserva da Marinha. Segundo informações divulgadas na época do crime, a mulher teria se colocado na frente do filho, que ainda era criança, ao perceber que o companheiro ameaçava atirar no menino. Na ocasião, ela acabou atingida por dois disparos de arma de fogo.



Depois de ser atingida, Wania foi socorrida em estado grave e levada inicialmente ao Pronto-Socorro dos Milagres. Devido à gravidade dos ferimentos, posteriormente foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.



A vítima permaneceu internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas não resistiu. A morte foi confirmada em 8 de julho de 2023, 15 dias depois dos disparos.



Na ocasião, uma policial militar que morava nas proximidades ouviu os tiros e interveio. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, ela conseguiu desarmar o suspeito e acionou o socorro para atender Wania.



Alexander foi preso após o episódio. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva, conforme as informações divulgadas na época.

Família cobra julgamento na data prevista

O irmão da vítima, Willer Firmiano da Silva, procurou a reportagem para pedir apoio na divulgação da sessão do Tribunal do Júri. Segundo ele, a família aguarda há mais de três anos pelo julgamento e teme que a sessão, marcada inicialmente para 17 de novembro, seja adiada.



Willer afirma que existem indícios de que a defesa do acusado estaria tentando adiar a realização do júri. A informação foi apresentada pelo familiar, que manifestou preocupação com a possibilidade de uma nova mudança na data.



Para a família, a realização do julgamento representa uma etapa aguardada desde a morte de Wania. O irmão também chamou atenção para os impactos da violência sobre o filho da vítima, que ainda era criança quando presenciou o episódio.



Segundo Willer, a tragédia deixou marcas profundas nos familiares. Por isso, ele pede que o caso continue recebendo atenção e que a memória de Wania não seja esquecida às vésperas da sessão.



A manifestação da família ocorre pouco antes da data prevista para o julgamento. O pedido é para que o processo avance e que o Tribunal do Júri aconteça conforme o calendário inicialmente estabelecido, sem novo adiamento.

Julgamento está marcado para 17 de novembro

A sessão está prevista para o dia 17 de novembro, em São Pedro da Aldeia. O julgamento será realizado pelo Tribunal do Júri, responsável por analisar casos de crimes dolosos contra a vida, como o homicídio atribuído ao acusado.



O caso teve início em junho de 2023, quando Wania foi baleada dentro do condomínio onde ocorreu o episódio. Depois de passar por duas unidades de saúde e permanecer internada no CTI, ela morreu em julho daquele ano. Desde então, a família aguarda a conclusão da etapa judicial.



Até a divulgação das informações, a sessão permanecia prevista para o dia 17. A preocupação dos familiares está relacionada à possibilidade de adiamento, mencionada pelo irmão da vítima.



A reportagem tentou contato com a defesa de Alexander Neves da Invenção para comentar o julgamento e a alegação de uma possível tentativa de adiamento, mas não conseguiu localizá-la. O espaço permanece aberto para manifestação.