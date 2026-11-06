O evento será realizado das 9h às 13h, no CIEP 272, na Estrada dos Passageiros, no bairro São João - Foto: Ascom

O evento será realizado das 9h às 13h, no CIEP 272, na Estrada dos Passageiros, no bairro São JoãoFoto: Ascom

Publicado 06/11/2026 12:09



A cidade de São Pedro da Aldeia sedia, neste sábado (7), a 4ª edição do projeto social Prospera na Região dos Lagos. A iniciativa é promovida pela concessionária Prolagos em parceria com o Instituto Aegea, braço de investimento social do grupo sanitário. A ação comunitária e gratuita será realizada das 9h às 13h, nas dependências do CIEP 272 – Gabriel Joaquim dos Santos, localizado na Estrada dos Passageiros, no bairro São João. O evento reunirá mais de 100 voluntários, além de órgãos públicos e instituições privadas no município de São Pedro da Aldeia