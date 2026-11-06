O evento será realizado das 9h às 13h, no CIEP 272, na Estrada dos Passageiros, no bairro São JoãoFoto: Ascom
Atendimento comercial, sustentabilidade e negócios
Concessionárias de serviços públicos também montarão estruturas de atendimento presencial no local. A Prolagos e a Enel disponibilizarão emissão de segunda via de contas, negociação de débitos e troca de titularidade, enquanto a Auto Viação Salineira oferecerá esclarecimentos aos passageiros do transporte coletivo. O evento contará ainda com corte de cabelo, massagens, feira de microempreendedores locais, atividades educativas com o Laboratório Móvel e a presença do Projeto Albatroz.
As senhas para atendimentos com limite de vagas serão distribuídas na abertura do evento, por ordem de chegada. Esta edição do Prospera ocorre simultaneamente em 12 cidades brasileiras, sendo São Pedro da Aldeia o único município contemplado no Estado do Rio de Janeiro em 2026. Na edição anterior realizada na região, o projeto atendeu mais de 1,3 mil pessoas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.
Posicionamento das autoridades
Em nota oficial, a diretoria-executiva da Prolagos reforçou que a ação reflete o compromisso da concessionária de estar presente nas comunidades e contribuir para o desenvolvimento social dos territórios atendidos. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que apoia a iniciativa através de diversas secretarias municipais, ressaltou a importância da parceria para ampliar o alcance dos serviços públicos de saúde e assistência social aos moradores do bairro São João.
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