Imagens mostram o momento da prisão de dois suspeitos durante ação policial - Reprodução: Internet

Imagens mostram o momento da prisão de dois suspeitos durante ação policialReprodução: Internet

Publicado 10/11/2026 15:23





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De acordo com o registro oficial das apurações, o investigado responde diretamente por liderar um ataque violento promovido na comunidade da Gamboa, situada na capital baiana. Na ocasião do crime, mais de 20 homens portando armamentos de alto calibre e usando toucas para ocultar os rostos invadiram a localidade, confronto que culminou na morte de duas pessoas. As investigações policiais revelaram que, após a ação na Bahia, o suspeito empreendeu fuga e chegou a passar um período na Bolívia antes de retornar ao território nacional, estabelecendo-se no Estado do Rio de Janeiro cerca de dez dias antes da abordagem policial. Mesmo à distância, o homem continuava a exercer influência direta e comando sobre as atividades ilícitas e disputas territoriais em Salvador.



A localização do imóvel em São Pedro da Aldeia revelou detalhes da estrutura utilizada pelo casal para se esquivar das autoridades. Durante as buscas na residência de alto padrão, os agentes descobriram uma passagem secreta construída no imóvel, projetada especificamente para servir como rota de fuga em caso de operações policiais. Em relação à companheira do suspeito, as apurações financeiras apontam que ela desempenhava papel central na gestão patrimonial do grupo. Um Relatório de Inteligência Financeira identificou que a mulher realizou movimentações financeiras no montante aproximado de R$ 12,16 milhões, volume considerado totalmente incompatível com sua renda declarada, além de manter vínculos com empresas suspeitas e registros de viagens para a Bolívia.



Operação Sandstorm soma 21 prisões e bloqueio milionário Um homem apontado pelas forças de segurança como uma das principais lideranças de uma organização criminosa atuante no Estado da Bahia foi preso durante uma ação conjunta em um condomínio de luxo no município de São Pedro da Aldeia . A companheira do investigado também foi capturada no mesmo local durante o cumprimento dos mandados da Operação Sandstorm, deflagrada pelas polícias civis da Bahia e do Rio de Janeiro. Segundo os relatórios de inteligência, o suspeito é investigado por comandar o tráfico de drogas e ordenar ofensivas armadas em Salvador, tendo sido localizado na Região dos Lagos fluminense após um rigoroso trabalho de monitoramento das polícias estaduais.LEIA MAIS: Acusado de matar esposa a tiros em São Pedro da Aldeia vai a júri dia 17 De acordo com o registro oficial das apurações, o investigado responde diretamente por liderar um ataque violento promovido na comunidade da Gamboa, situada na capital baiana. Na ocasião do crime, mais de 20 homens portando armamentos de alto calibre e usando toucas para ocultar os rostos invadiram a localidade, confronto que culminou na morte de duas pessoas. As investigações policiais revelaram que, após a ação na Bahia, o suspeito empreendeu fuga e chegou a passar um período na Bolívia antes de retornar ao território nacional, estabelecendo-se no Estado do Rio de Janeiro cerca de dez dias antes da abordagem policial. Mesmo à distância, o homem continuava a exercer influência direta e comando sobre as atividades ilícitas e disputas territoriais em Salvador.A localização do imóvel em São Pedro da Aldeia revelou detalhes da estrutura utilizada pelo casal para se esquivar das autoridades. Durante as buscas na residência de alto padrão, os agentes descobriram uma passagem secreta construída no imóvel, projetada especificamente para servir como rota de fuga em caso de operações policiais. Em relação à companheira do suspeito, as apurações financeiras apontam que ela desempenhava papel central na gestão patrimonial do grupo. Um Relatório de Inteligência Financeira identificou que a mulher realizou movimentações financeiras no montante aproximado de R$ 12,16 milhões, volume considerado totalmente incompatível com sua renda declarada, além de manter vínculos com empresas suspeitas e registros de viagens para a Bolívia.

A Operação Sandstorm expandiu suas ações para conter a ramificação da facção criminosa e já contabiliza 21 pessoas presas em cumprimentos de mandados distribuídos pelos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os capturados na força-tarefa estão o líder criminoso e sua companheira localizados no município aldeense. Durante as diligências efetuadas nos diversos endereços alvos da ação, os policiais apreenderam armas de fogo, porções de drogas, veículos de alto valor, aparelhos celulares e materiais operacionais que serão periciados para auxiliar no prosseguimento dos inquéritos instaurados.



Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, o Poder Judiciário determinou o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 26 milhões mantidos em contas bancárias e ativos vinculados aos integrantes da organização criminosa. A estratégia adotada pelos órgãos de persecução penal visa desarticular não apenas os operadores operacionais do grupo nas comunidades, mas promover a sufocação financeira da estrutura patrimonial mantida em diferentes unidades da federação. As investigações prosseguem para identificar outros membros envolvidos na rede de lavagem de dinheiro e trânsito de armas.



A reportagem tentou contato com os advogados e defesas constituídas do homem preso e de sua companheira para solicitar um posicionamento oficial e ouvir o outro lado a respeito das prisões e acusações levantadas pela Polícia Civil, mas os representantes legais não foram localizados até a publicação desta matéria; o espaço no veículo permanece aberto para eventuais manifestações.