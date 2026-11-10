Guarda Civil Municipal durante capacitação - Foto: PMSPA

Guarda Civil Municipal durante capacitaçãoFoto: PMSPA

Publicado 10/11/2026 18:05



A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início a uma capacitação voltada aos agentes da Guarda Civil Municipal para qualificar a atuação da corporação em ocorrências que envolvam pessoas neurodivergentes. O treinamento, intitulado "Cadeia de Abordagem Inclusiva", é ministrado pelo subtenente do Corpo de Bombeiros e socorrista Leandro Macharete, com o objetivo de promover um atendimento mais humanizado no município de São Pedro da Aldeia.

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