Guarda Civil Municipal durante capacitaçãoFoto: PMSPA

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Renata Cristiane
A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início a uma capacitação voltada aos agentes da Guarda Civil Municipal para qualificar a atuação da corporação em ocorrências que envolvam pessoas neurodivergentes. O treinamento, intitulado "Cadeia de Abordagem Inclusiva", é ministrado pelo subtenente do Corpo de Bombeiros e socorrista Leandro Macharete, com o objetivo de promover um atendimento mais humanizado no município de São Pedro da Aldeia.
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A formação técnica aborda diretrizes operacionais e procedimentos específicos de acolhimento para que os guardas estejam aptos a identificar as particularidades de cada cidadão, garantindo uma abordagem pautada no respeito e na segurança viária e comunitária. A metodologia ensinada é dividida em seis etapas fundamentais: conhecimento, acionamento do socorro, avaliação da cena, abordagem propriamente dita, transporte adequado e suporte hospitalar final.

Estrutura da capacitação e metodologia
Durante as sessões práticas e teóricas, os servidores da segurança pública recebem orientações sobre como reagir diante de crises sensoriais ou comportamentais, ajustando a linguagem corporal, o tom de voz e a gestão do espaço ao redor da ocorrência. A implementação do protocolo busca padronizar as ações preventivas e de resgate da corporação na Região dos Lagos.

A administração municipal enfatiza que a preparação continuada dos servidores reforça a infraestrutura de proteção social da cidade, preparando as forças de segurança locais para lidar de maneira inclusiva com os moradores e visitantes neurodivergentes que utilizam os espaços públicos.

Posicionamento das autoridades
Em declaração oficial, o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, ressaltou que a formação fortalece a preparação dos agentes para acolher o cidadão com empatia e humanidade. O secretário adjunto da pasta, José Renato Pinheiro, destacou a relevância do aprendizado para conscientizar a tropa e agradeceu ao instrutor Leandro Macharete pela transmissão de conhecimento técnico aos servidores aldeenses.