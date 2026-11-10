Guarda Civil Municipal durante capacitaçãoFoto: PMSPA
Estrutura da capacitação e metodologia
Durante as sessões práticas e teóricas, os servidores da segurança pública recebem orientações sobre como reagir diante de crises sensoriais ou comportamentais, ajustando a linguagem corporal, o tom de voz e a gestão do espaço ao redor da ocorrência. A implementação do protocolo busca padronizar as ações preventivas e de resgate da corporação na Região dos Lagos.
A administração municipal enfatiza que a preparação continuada dos servidores reforça a infraestrutura de proteção social da cidade, preparando as forças de segurança locais para lidar de maneira inclusiva com os moradores e visitantes neurodivergentes que utilizam os espaços públicos.
Posicionamento das autoridades
Em declaração oficial, o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, ressaltou que a formação fortalece a preparação dos agentes para acolher o cidadão com empatia e humanidade. O secretário adjunto da pasta, José Renato Pinheiro, destacou a relevância do aprendizado para conscientizar a tropa e agradeceu ao instrutor Leandro Macharete pela transmissão de conhecimento técnico aos servidores aldeenses.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.