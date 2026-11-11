Corpo foi encontrado no canto da rua Reprodução: Internet
LEIA MAIS: Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia passa por treinamento inclusivo.
Após a constatação da morte, equipes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foram acionadas para isolar o perímetro da ocorrência e conter a movimentação de curiosos na via pública. Os agentes da corporação permaneceram no endereço resguardando a cena do crime até a chegada da equipe de peritos da Polícia Civil encarregada de realizar os procedimentos técnicos e a coleta de vestígios necessários para a instrução do inquérito. Após a conclusão dos trabalhos periciais na via pública, o corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará pelos exames necroscópicos de praxe para a determinação oficial da causa da morte.
O caso foi registrado e é investigado pela 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP de São Pedro da Aldeia). A unidade policial instaurou um procedimento investigativo para apurar com precisão a dinâmica exata dos fatos, esclarecer a motivação do linchamento e identificar a autoria dos envolvidos no homicídio. Os agentes da delegacia trabalham na busca por possíveis testemunhas presenciais da agressão e buscam a localização de câmeras de segurança instaladas nas imediações da Rua Maria Carolina que possam ter registrado a movimentação no local durante o final da tarde.
Casos de agressão e linchamento mobilizam a Região dos Lagos
A 125ª DP solicita que informações que auxiliem na identificação dos autores do crime ou no esclarecimento dos fatos sejam repassadas de forma anônima aos canais de atendimento da delegacia. O sigilo dos denunciantes é garantido pelas autoridades locais de segurança.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para obter novos detalhes sobre o andamento das diligências e a identificação dos suspeitos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para os posicionamentos e atualizações das forças policiais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.