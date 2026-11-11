Corpo foi encontrado no canto da rua - Reprodução: Internet

Corpo foi encontrado no canto da rua Reprodução: Internet

Publicado 11/11/2026 17:58





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Após a constatação da morte, equipes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foram acionadas para isolar o perímetro da ocorrência e conter a movimentação de curiosos na via pública. Os agentes da corporação permaneceram no endereço resguardando a cena do crime até a chegada da equipe de peritos da Polícia Civil encarregada de realizar os procedimentos técnicos e a coleta de vestígios necessários para a instrução do inquérito. Após a conclusão dos trabalhos periciais na via pública, o corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará pelos exames necroscópicos de praxe para a determinação oficial da causa da morte.



O caso foi registrado e é investigado pela 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP de São Pedro da Aldeia). A unidade policial instaurou um procedimento investigativo para apurar com precisão a dinâmica exata dos fatos, esclarecer a motivação do linchamento e identificar a autoria dos envolvidos no homicídio. Os agentes da delegacia trabalham na busca por possíveis testemunhas presenciais da agressão e buscam a localização de câmeras de segurança instaladas nas imediações da Rua Maria Carolina que possam ter registrado a movimentação no local durante o final da tarde.



Casos de agressão e linchamento mobilizam a Região dos Lagos Um homem identificado apenas como Leonardo foi morto no final da tarde de terça-feira (10), no bairro Alecrim, localizado no município de São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos fluminense. O crime foi registrado na Rua Maria Carolina, nas proximidades de um estabelecimento comercial conhecido como Bar do Lico. De acordo com as primeiras informações apuradas no local da ocorrência, a vítima teria sido vítima de agressões físicas após ser apontada por suspeita de envolvimento em práticas de roubos ocorridos na região. Em virtude da gravidade das lesões sofridas durante a ação violenta, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no endereço do fato.LEIA MAIS: Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia passa por treinamento inclusivo. Após a constatação da morte, equipes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foram acionadas para isolar o perímetro da ocorrência e conter a movimentação de curiosos na via pública. Os agentes da corporação permaneceram no endereço resguardando a cena do crime até a chegada da equipe de peritos da Polícia Civil encarregada de realizar os procedimentos técnicos e a coleta de vestígios necessários para a instrução do inquérito. Após a conclusão dos trabalhos periciais na via pública, o corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará pelos exames necroscópicos de praxe para a determinação oficial da causa da morte.O caso foi registrado e é investigado pela 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP de São Pedro da Aldeia). A unidade policial instaurou um procedimento investigativo para apurar com precisão a dinâmica exata dos fatos, esclarecer a motivação do linchamento e identificar a autoria dos envolvidos no homicídio. Os agentes da delegacia trabalham na busca por possíveis testemunhas presenciais da agressão e buscam a localização de câmeras de segurança instaladas nas imediações da Rua Maria Carolina que possam ter registrado a movimentação no local durante o final da tarde.

Ocorrências motivadas por acusações informais de crimes que resultam em agressões coletivas vêm sendo acompanhadas com atenção pelas forças de segurança da Região dos Lagos. Episódios violentos decorrentes de linchamentos e execuções motivadas por supostos furtos ou roubos representam infrações graves ao Código Penal brasileiro, uma vez que a legislação proíbe o exercício arbitrária das próprias razões. As autoridades policiais reforçam de forma constante que qualquer suspeita de atividade criminosa deve ser prontamente comunicada aos canais oficiais de denúncia, como o 190 da Polícia Militar ou o Disque Denúncia regional, permitindo a atuação técnica e legal das forças de ordem pública.



A 125ª DP solicita que informações que auxiliem na identificação dos autores do crime ou no esclarecimento dos fatos sejam repassadas de forma anônima aos canais de atendimento da delegacia. O sigilo dos denunciantes é garantido pelas autoridades locais de segurança.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para obter novos detalhes sobre o andamento das diligências e a identificação dos suspeitos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para os posicionamentos e atualizações das forças policiais.