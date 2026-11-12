Pistola calibre 9 mm, 23 munições e centenas de porções de diferentes tipos de drogasFoto: Divulgação PM
Diante da agressão armada, os agentes reagiram e teve início uma intensa troca de tiros na via pública. Durante o tiroteio, três dos suspeitos envolvidos conseguiram escapar do cerco policial fugindo em direção a uma área de mata fechada nas proximidades do bairro. O quarto integrante do grupo acabou sendo atingido por um disparo na região da mão e foi imediatamente detido e capturado pelos policiais que participavam da ação. Próximo ao local onde o suspeito foi imobilizado, os agentes localizaram e recolheram uma pistola semiautomática calibre 9 mm, que estava com a numeração de identificação suprimida, equipada com carregador alongado e acompanhada de 23 munições.
Material apreendido e atendimento médico sob custódia
Após o cessar-fogo e a prisão do suspeito ferido, as equipes policiais realizaram uma varredura detalhada nas imediações do endereço para localizar outros materiais ilícitos escondidos pelo grupo. Durante as buscas na região, foram apreendidos aproximadamente um quilo de maconha, 11 unidades da droga conhecida como ice, 55 pedras de crack, 90 cápsulas de cocaína e 70 unidades de haxixe. Além do armamento e da carga de entorpecentes, os militares também recolheram dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 106 em dinheiro em espécie, valores que seriam oriundos da venda ilegal das substâncias.
Em razão do ferimento provocado pelo disparo na mão, o homem detido foi inicialmente socorrido e recebeu atendimento médico emergencial em uma unidade de saúde localizada em São Pedro da Aldeia. Posteriormente, devido à necessidade de cuidados hospitalares específicos, ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), situado no município vizinho de Araruama, onde permaneceu internado sob rigorosa custódia policial e à disposição do Poder Judiciário. A ocorrência e todo o material apreendido foram encaminhados e apresentados na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde o caso foi formalmente registrado. Até o encerramento do registro policial, os outros três suspeitos que fugiram para a mata ainda não haviam sido localizados pelas forças de segurança.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem tentou contato com a defesa técnica do homem preso durante a ação policial para obter uma manifestação sobre o ocorrido e o estado de saúde do custodiado, mas não conseguiu localizá-la até o fechamento desta edição. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para verificar se há novas diligências em curso na 125ª DP visando identificar os foragidos, e aguarda retorno oficial; o espaço segue aberto para manifestações das partes citadas.
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