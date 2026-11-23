Aula na rede municipal de São Pedro - Ascom

Aula na rede municipal de São Pedro Ascom

Publicado 23/11/2026 20:11

Pais, responsáveis e estudantes maiores de idade têm até esta sexta-feira (27) para renovar a matrícula na Rede Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos. O procedimento é necessário para garantir a continuidade dos estudos na mesma unidade escolar em 2027 e contempla alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As orientações estão previstas na Resolução SEMED nº 07, de 21 de outubro de 2026.

A renovação é destinada aos estudantes que já estão matriculados em uma escola municipal em 2026 e pretendem continuar na mesma instituição no próximo ano letivo. O procedimento deve ser realizado presencialmente, diretamente na secretaria da unidade onde o aluno estuda.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a solicitação precisa ser feita pelo responsável legal do estudante ou pelo próprio aluno, quando maior de idade. No atendimento, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação com foto.

A orientação é que as famílias não deixem a regularização para o último dia, já que o comparecimento dentro do período estabelecido é necessário para assegurar a continuidade da vaga. Conforme a resolução municipal, quem não realizar a renovação até o encerramento do prazo poderá perder a vaga na Rede Municipal de Ensino.

Veja quais documentos são necessários

Além do documento de identificação com foto de quem comparecer à escola, a Secretaria de Educação exige que toda a documentação escolar do estudante esteja regularizada e atualizada.

Também é necessário apresentar um comprovante de residência recente. Outro item solicitado são os números de telefone de, pelo menos, dois contatos. Segundo a SEMED, essas informações são importantes para facilitar a comunicação entre a unidade escolar e a família em situações de necessidade ou emergência.

A atualização dos dados cadastrais permite que a escola mantenha informações de contato dos responsáveis, especialmente para situações que exijam comunicação rápida com familiares. Por isso, a recomendação é conferir se os números informados continuam em funcionamento antes de comparecer à secretaria escolar.

As famílias também devem verificar se há alguma pendência na documentação do aluno. Caso seja necessário atualizar algum dado ou regularizar documentos, a orientação é procurar a própria unidade escolar dentro do período de renovação.

Mudança de endereço exige atenção

Os responsáveis por estudantes que mudaram de residência também devem realizar o procedimento dentro do prazo. Nesses casos, a recomendação da Secretaria Municipal de Educação é procurar a escola onde o aluno está matriculado para apresentar a situação e receber as orientações necessárias.

A resolução estabelece regras específicas para os casos em que o comprovante de residência apresenta um endereço diferente daquele informado anteriormente e localizado fora da área de abrangência da unidade escolar. Nessas circunstâncias, o responsável legal ou o estudante maior de idade deverá assinar um termo de ciência.

A situação poderá ser encaminhada ao Setor de Matrícula da SEMED, que avaliará a possibilidade de transferência para uma unidade escolar mais próxima do novo endereço ou para o polo de atendimento correspondente. A eventual mudança dependerá da disponibilidade de vagas e do cumprimento das normas previstas na legislação.

A orientação é que as famílias procurem a secretaria escolar o quanto antes para esclarecer dúvidas sobre a documentação e concluir a renovação até 27 de novembro. O procedimento é destinado exclusivamente aos alunos que desejam permanecer na mesma unidade em que estudam atualmente, garantindo a continuidade da matrícula para o ano letivo de 2027.