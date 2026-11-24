Ônibus da empresa In Búzios Turismo pegou fogo na tarde desta terça-feira - Foto: Reprodução Redes Sociais

Ônibus da empresa In Búzios Turismo pegou fogo na tarde desta terça-feiraFoto: Reprodução Redes Sociais

Publicado 24/11/2026 17:35 | Atualizado 24/11/2026 17:36



Um ônibus pertencente à empresa In Búzios Turismo pegou fogo na tarde desta terça-feira (24), na Rodovia ViaLagos (RJ-124), no trecho em que o veículo se aproximava da chegada ao município de São Pedro da Aldeia , no sentido Região dos Lagos. O incidente chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela via expressa durante o período da tarde e exigiu atuação rápida das equipes de emergência para evitar que o fogo se alastrasse pela vegetação às margens da estrada.