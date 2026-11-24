Ônibus da empresa In Búzios Turismo pegou fogo na tarde desta terça-feiraFoto: Reprodução Redes Sociais
De acordo com as informações apuradas no local, o coletivo ficou imobilizado no acostamento da rodovia enquanto equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram imediatamente acionadas para atender à ocorrência e realizar o combate direto às chamas. Apesar da proporção do incêndio e da fumaça provocada pela queima do veículo, não houve necessidade de interditar as faixas de rolamento da pista principal, permitindo que o fluxo de trânsito seguisse fluindo normalmente e sem bloqueios em decorrência do caso.
Dúvidas sobre ocupantes e causas do incêndio
Até o fechamento desta edição, ainda não foram divulgadas informações oficiais confirmando se havia passageiros embarcando ou viajando no interior do ônibus no exato momento em que o fogo começou. Da mesma forma, as autoridades e equipes de resgate não confirmaram a existência de possíveis vítimas ou pessoas feridas que tenham necessitado de atendimento médico pré-hospitalar na rodovia.
As causas exatas que deram origem ao incêndio permanecem desconhecidas e deverão passar por avaliação técnica posterior. Também não foram divulgados detalhes pormenorizados sobre o que teria provocado o início das chamas no sistema do veículo nem sobre o real estado de conservação ou perda total da estrutura do coletivo após o trabalho de rescaldo realizado pelos bombeiros.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem tentou contato com a direção e a assessoria da empresa In Búzios Turismo para obter esclarecimentos oficiais sobre as circunstâncias do incêndio, a eventual presença de passageiros a bordo e a assistência prestada, mas não conseguiu retorno até a publicação desta matéria. A reportagem também acionou a concessionária que administra a ViaLagos e o Corpo de Bombeiros para confirmar o balanço final da ocorrência, e aguarda posicionamento; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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