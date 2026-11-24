Encontro aconteceu na sede da 48ª Subseção da OAB/RJAscom
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Durante o encontro, a equipe da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) apresentou um projeto específico de limpeza da laguna, contemplando o trecho situado entre a localidade do Camerum e o bairro Mossoró. De acordo com a administração municipal, a iniciativa atende diretamente a uma solicitação encaminhada pelo prefeito Fábio do Pastel ao Governo do Estado. A agenda realizada nesta semana funciona como um desdobramento prático da visita técnica ocorrida em julho, ocasião em que técnicos e representantes estaduais percorreram diferentes pontos da orla aldeense para diagnosticar, em conjunto com as instituições locais, as principais demandas de recuperação ambiental da área.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, que compôs a mesa de autoridades durante a reunião na OAB/RJ, a manutenção de canais abertos de escuta é indispensável em todas as fases de execução das intervenções. Em sua avaliação, o trabalho precisa unir diferentes esferas administrativas e os moradores que vivem diretamente da atividade pesqueira na laguna.
“A recuperação da Lagoa de Araruama exige diálogo, integração e responsabilidade compartilhada. É fundamental que o Estado, os municípios, as instituições e a sociedade civil mantenham essa construção conjunta, com espaço para ouvir diferentes perspectivas e contribuir tecnicamente. A participação conjunta do poder público, das instituições e da sociedade civil é essencial para que as decisões considerem as necessidades ambientais e sociais da região. Nosso objetivo é somar esforços para que as soluções adotadas tragam os melhores resultados possíveis para a laguna e para todos que dependem dela”, ressaltou o secretário Mario Flavio Moreira.
Articulação entre Estado, município e lideranças locais
Pelo lado do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a mesa teve a presença da subsecretária de Articulação Institucional da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), Dionê Marinho, que já havia integrado a comitiva responsável pela visita técnica anterior ao município em julho. A reunião na 48ª Subseção da OAB/RJ também reuniu integrantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente, lideranças representativas dos pescadores artesanais e membros organizados da sociedade civil, garantindo que o debate contemplasse tanto os aspectos técnicos da limpeza quanto os impactos sociais para as comunidades tradicionais da Região dos Lagos.
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