Viatura da PM na porta do Hospital da Mulher em Cabo Frio Foto: Reprodução PM
A abordagem de pedido de socorro aconteceu nas imediações da Estrada do Trimum, situada no bairro Botafogo. Durante o patrulhamento preventivo pela zona rural, os agentes foram interceptados pelo casal e identificaram de imediato a gravidade da situação e a necessidade de agir com máxima rapidez. Os militares acomodaram a gestante no interior da viatura oficial e iniciaram o deslocamento emergencial em direção ao Hospital da Mulher, localizado no município vizinho de Cabo Frio, que atua como unidade de referência obstétrica para atendimentos na região.
Nascimento a caminho do hospital e primeiros cuidados
Durante o trajeto rumo à unidade hospitalar, no entanto, as contrações se intensificaram e o trabalho de parto evoluiu rapidamente, fazendo com que a bebê nascesse ainda dentro do veículo policial. Diante do nascimento repentino em trânsito, os policiais militares prestaram toda a assistência necessária à mãe e ao recém-nascido, realizando os procedimentos básicos de acolhimento e os primeiros cuidados logo após a chegada da criança.
Após a realização do parto emergencial no interior da viatura, a guarnição deu continuidade imediata ao percurso e conduziu mãe e filha até o Hospital da Mulher, em Cabo Frio, onde ambas deram entrada e receberam assistência especializada da equipe médica de plantão. Na unidade hospitalar, os profissionais de saúde realizaram os exames clínicos de rotina e constataram que tanto a mãe quanto a recém-nascida apresentavam boas condições de saúde.
Atuação da Patrulha Rural do 25º BPM
A ocorrência foi conduzida por integrantes da Patrulha Rural vinculada ao 25º Batalhão de Polícia Militar, grupamento responsável pelo policiamento ostensivo e atendimento de ocorrências nas localidades mais afastadas do centro urbano de São Pedro da Aldeia. O desfecho positivo garantiu a segurança da família diante da pane seca iminente no veículo particular.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar e com a direção do Hospital da Mulher de Cabo Frio para obter informações adicionais sobre o estado de saúde atualizado da mãe e da recém-nascida e a previsão de alta hospitalar, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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