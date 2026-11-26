Colisão envolvendo uma carreta, um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta - Foto: Reprodução Internet

Colisão envolvendo uma carreta, um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta Foto: Reprodução Internet

Publicado 26/11/2026 18:17

Uma colisão envolvendo quatro veículos — uma carreta, um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta — provocou intensos transtornos no trânsito na tarde desta quinta-feira (26), no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O acidente foi registrado nas proximidades do supermercado Mercadão e de uma loja de autopeças, em um trecho viário que apresentava pista molhada devido à chuva que atingia a localidade.