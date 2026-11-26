Colisão envolvendo uma carreta, um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta Foto: Reprodução Internet
Imagens gravadas por motoristas que trafegavam pela via logo após o ocorrido revelam a dimensão do impacto e os estragos nos veículos de carga. Nos registros em vídeo, um dos caminhões aparece após atravessar o canteiro central, ficando atravessado na pista e bloqueando parcialmente a passagem; a cabine do caminhão ficou bastante danificada em razão da batida com a carreta.
Atendimento ao motociclista e lentidão na via
As gravações feitas por testemunhas também mostram um motociclista caído sobre o asfalto logo após a colisão, recebendo os primeiros cuidados e auxílio de populares e trabalhadores de estabelecimentos vizinhos enquanto aguardava o socorro especializado. Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor da moto e dos demais ocupantes dos veículos envolvidos, nem sobre a dinâmica exata que provocou o engavetamento.
O acidente gerou um longo congestionamento e deixou o fluxo de veículos bastante lento por toda a extensão do trecho no bairro Campo Redondo. Diante das condições climáticas adversas, uma vez que o asfalto molhado reduz a aderência dos pneus e eleva o risco de derrapagens, a recomendação para os motoristas é reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao cruzar a região.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem tentou contato com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária e os órgãos municipais de trânsito responsáveis pela área para obter informações oficiais sobre o atendimento médico às vítimas, a retirada dos veículos da pista e o registro da ocorrência, mas não conseguiu retorno até a publicação desta matéria; o espaço segue aberto para esclarecimentos.
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