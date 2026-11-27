Homem conhecido pelo apelido de "Mulambo", foi preso na manhã desta sexta-feira (27) - Foto: Divulgação/PM

Homem conhecido pelo apelido de "Mulambo", foi preso na manhã desta sexta-feira (27)Foto: Divulgação/PM

Publicado 27/11/2026 15:31



Um homem identificado pelas iniciais L.F.A.D.M., conhecido pelo apelido de “Mulambo”, foi preso na manhã desta sexta-feira (27), durante uma ação de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado, na Rua Casemiro Silva, no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos. Segundo informações da ocorrência policial, o suspeito era considerado foragido da Justiça e foi localizado após um levantamento de informações sobre seu possível paradeiro. O caso envolve acusações relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, previstas na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).