Homem conhecido pelo apelido de "Mulambo", foi preso na manhã desta sexta-feira (27)Foto: Divulgação/PM
De acordo com o registro policial, o suspeito foi encontrado no endereço informado. Após consultas aos sistemas disponíveis e contato com o Ministério Público (MP), os agentes confirmaram a situação judicial do homem e deram prosseguimento aos procedimentos para o cumprimento das medidas legais.
Suspeito foi encaminhado para delegacias da região
Após a confirmação das informações, o homem foi conduzido inicialmente à 125ª Delegacia de Polícia (DP), em São Pedro da Aldeia. Em seguida, foi encaminhado à 126ª DP, unidade responsável pela Central de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos legais relacionados à ocorrência.
Ainda segundo o registro policial, o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça. A ocorrência não informa a apreensão de drogas, armas, dinheiro ou outros materiais durante a ação.
As informações policiais apontam que o homem possui anotações criminais relacionadas aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que tratam, respectivamente, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O registro também indica uma anotação criminal anterior e uma prisão.
É importante destacar que a existência de anotações criminais e o cumprimento de um mandado de prisão não representam, por si só, uma condenação definitiva. A responsabilidade criminal do investigado deverá ser analisada pelas autoridades competentes, respeitando o andamento do processo judicial e o direito à ampla defesa.
Investigação e situação judicial
A ação foi realizada a partir de informações levantadas pelas equipes policiais sobre a possível localização do suspeito. Conforme a dinâmica descrita no registro, os agentes tinham conhecimento de que o homem, apontado como ligado ao tráfico de drogas na região do bairro São João, estaria residindo no endereço localizado no Vinhateiro.
A partir dessas informações, os policiais realizaram a diligência e conseguiram localizar o investigado. A confirmação da situação judicial ocorreu após consultas e contato com o Ministério Público, conforme descrito na ocorrência.
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