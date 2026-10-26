Lula venceu em 18 dos 92 municípios fluminenses no segundo turno. Flávio Bolsonaro ficou à frente nos outros 74 municípios - Senado Notícias

Lula venceu em 18 dos 92 municípios fluminenses no segundo turno. Flávio Bolsonaro ficou à frente nos outros 74 municípiosSenado Notícias

Publicado 26/10/2026 12:00





O resultado manteve a liderança de Flávio no município, onde ele também havia sido o mais votado no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, recebeu 3.248 votos, ou 56,77% dos votos válidos. Lula somou 2.181 votos, correspondentes a 38,12%.



Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 57,02% dos votos válidos em São Sebastião do Alto, no interior do Rio de Janeiro, no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). O candidato somou 3.272 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente da República, recebeu 2.466 votos, correspondentes a 42,98%. A diferença entre os dois foi de 806 votos.O resultado manteve a liderança de Flávio no município, onde ele também havia sido o mais votado no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, recebeu 3.248 votos, ou 56,77% dos votos válidos. Lula somou 2.181 votos, correspondentes a 38,12%. Candidatos ampliaram a votação Na comparação entre as duas etapas, Flávio Bolsonaro teve um acréscimo de 24 votos, passando de 3.248 para 3.272. Lula ampliou sua votação em 285 votos, de 2.181 para 2.466.



O percentual de Flávio entre os votos válidos também aumentou, passando de 56,77% no primeiro turno para 57,02% no segundo. Lula, por sua vez, elevou sua participação de 38,12% para 42,98%.



Resultado no estado do Rio Lula venceu em 18 dos 92 municípios fluminenses no segundo turno. Flávio Bolsonaro ficou à frente nos outros 74 municípios e venceu também no resultado estadual, com 53,10% dos votos válidos, contra 46,90% de Lula.



Em São Sebastião do Alto, Flávio manteve a liderança nas duas etapas da eleição e terminou o segundo turno com 57,02% dos votos válidos. No cenário nacional, entretanto, Lula foi reeleito presidente da República.



Abstenção em alta São Sebastião do Alto registrou 7.793 eleitores aptos a votar no primeiro turno. Na segunda etapa, 5.937 eleitores compareceram às urnas, enquanto 1.856 não votaram, uma abstenção de 23,82%. Foram contabilizados ainda 74 votos em branco e 125 nulos.



O resultado municipal acompanhou a preferência majoritária por Flávio Bolsonaro observada em outras cidades do interior fluminense, enquanto Lula venceu a disputa nacional.

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