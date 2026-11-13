Drogas apreendidas pela polícia - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pela políciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 13/11/2026 17:51

Policiais militares apreenderam aproximadamente 5,7 quilos de drogas durante uma fiscalização em um ônibus interestadual na madrugada desta sexta-feira (13), na localidade de Jamapará, em Sapucaia , na Região Centro-Sul Fluminense. Um homem de 43 anos que estava no coletivo foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. A ocorrência se soma a outros dois casos recentes de apreensão de entorpecentes em ônibus que passavam pelo município.





De acordo com a Polícia Militar, o coletivo fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo quando foi abordado pelos agentes. Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte odor de maconha e localizaram uma bolsa com material entorpecente.



No interior da bagagem foram encontrados quatro tabletes de maconha, com aproximadamente quatro quilos, outras 666 buchas da mesma droga, que totalizaram cerca de 666 gramas, e 1.101 pinos de cocaína, com peso estimado em 1,101 quilo. Ao todo, a apreensão chegou a aproximadamente 5,767 quilos de drogas.



O homem de 43 anos foi encaminhado à 109ª Delegacia de Polícia (109ª DP), em Sapucaia, para apreciação da autoridade policial. Após análise do caso, foi instaurado um inquérito por tráfico de drogas, com autoria desconhecida. O homem foi ouvido na condição de envolvido, e os entorpecentes permaneceram apreendidos na unidade policial. LEIA MAIS: PM prende mulher com arma e drogas em Sapucaia De acordo com a Polícia Militar, o coletivo fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo quando foi abordado pelos agentes. Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte odor de maconha e localizaram uma bolsa com material entorpecente.No interior da bagagem foram encontrados quatro tabletes de maconha, com aproximadamente quatro quilos, outras 666 buchas da mesma droga, que totalizaram cerca de 666 gramas, e 1.101 pinos de cocaína, com peso estimado em 1,101 quilo. Ao todo, a apreensão chegou a aproximadamente 5,767 quilos de drogas.O homem de 43 anos foi encaminhado à 109ª Delegacia de Polícia (109ª DP), em Sapucaia, para apreciação da autoridade policial. Após análise do caso, foi instaurado um inquérito por tráfico de drogas, com autoria desconhecida. O homem foi ouvido na condição de envolvido, e os entorpecentes permaneceram apreendidos na unidade policial.

Outras apreensões em ônibus



A nova ocorrência chama a atenção para outros casos registrados recentemente durante fiscalizações em ônibus interestaduais que circulavam por Sapucaia. Em outubro, uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante após policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM) encontrarem aproximadamente cinco quilos de maconha, uma pistola calibre .380 e cinco munições intactas na bagagem dela.



Na ocasião, o coletivo fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Governador Valadares, em Minas Gerais. Segundo a PM, os agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Jamapará identificaram uma passageira em atitude considerada suspeita durante a fiscalização. Na revista, foram localizados os entorpecentes e o armamento.



Questionada, a mulher afirmou que receberia R$ 2,3 mil para transportar o material até a rodoviária de Governador Valadares, onde faria a entrega a uma pessoa cuja identidade não soube informar. Ela foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, permanecendo presa.



Outro caso foi registrado também em outubro, quando uma mulher de 40 anos foi presa durante uma abordagem a um ônibus que também fazia a linha Rio de Janeiro–Governador Valadares. Na mochila da passageira, os policiais encontraram três tabletes de maconha, com peso aproximado de três quilos. Um aparelho celular também foi apreendido para análise.



A suspeita foi encaminhada à 109ª DP e autuada por tráfico de drogas. Assim como nas outras ocorrências, a abordagem aconteceu durante uma fiscalização de coletivo interestadual que passava pelo município.