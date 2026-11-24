Alagamento na Rua Campo Alegre, no distrito de Anta - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alagamento na Rua Campo Alegre, no distrito de AntaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/11/2026 13:05

Um temporal atingiu Sapucaia , no Centro-Sul Fluminense, na noite desta segunda-feira (23), deixando uma família desalojada, provocando enxurradas e causando danos em ruas do município. De acordo com a Defesa Civil, a estimativa é de que o volume de chuva tenha chegado a aproximadamente 100 milímetros em apenas uma hora no distrito de Anta.





Segundo o órgão, o marcador pluviométrico, equipamento utilizado para medir a quantidade de chuva, registrou 20,83 milímetros antes de apresentar uma falha durante o temporal. A interrupção pode ter sido provocada pela falta de conexão com a internet ou por danos no próprio aparelho. Por conta disso, o volume total foi estimado pelas equipes.



Uma família ficou desalojada após uma das paredes do imóvel onde morava cair. A residência foi interditada pela Defesa Civil. LEIA MAIS: Defesa Civil atualiza motoristas de ônibus sobre protocolos para chuvas em Petrópolis Segundo o órgão, o marcador pluviométrico, equipamento utilizado para medir a quantidade de chuva, registrou 20,83 milímetros antes de apresentar uma falha durante o temporal. A interrupção pode ter sido provocada pela falta de conexão com a internet ou por danos no próprio aparelho. Por conta disso, o volume total foi estimado pelas equipes.Uma família ficou desalojada após uma das paredes do imóvel onde morava cair. A residência foi interditada pela Defesa Civil.

Ruas são danificadas pela força da água

Entre os pontos mais afetados está a Rua Campo Alegre, onde um carro foi arrastado pela força da enxurrada. No trecho, o escoamento da água também provocou o carreamento de material, abrindo uma vala com aproximadamente 1,6 metro de altura.



Em uma rua anexa à Campo Alegre, outro buraco se abriu devido à força da água. Já na Rua Ana de Jesus Mendonça, a enxurrada invadiu residências, e os moradores precisaram ser retirados dos imóveis por precaução.



Equipes prestam assistência aos moradores

A Defesa Civil informou que equipes do órgão, em conjunto com profissionais da assistência social, estão realizando o cadastramento das famílias atingidas pelo temporal. Kits de limpeza também foram distribuídos para auxiliar os moradores na recuperação dos imóveis afetados.



As equipes seguem nas ruas para atender às ocorrências provocadas pela chuva e acompanhar a situação nos pontos atingidos.

Orientações à população

A Defesa Civil orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

As autoridades também recomendam atenção redobrada em áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos de terra.



Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as condições de instabilidade. Em caso de necessidade, os moradores podem buscar mais informações com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.