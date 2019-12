TCE - RJ aprova contas de Saquarema

Saquarema - Nesta quarta-feira (11), as contas da Prefeita Manoela Peres, no exercício de 2018 à frente da Prefeitura de Saquarema foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE).



O Tribunal analisou os gastos da Prefeitura, além de investimentos em saúde, educação e verbas dos royalties no ano de 2018. De acordo com o relatório do Tribunal, todos os investimentos ultrapassaram os mínimos exigidos pela legislação e a Corte emitiu o parecer favorável à aprovação das contas da chefe do Poder Executivo.



Para finalizar o processo, as contas ainda serão julgadas pela Câmara de Vereadores de Saquarema.