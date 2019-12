Saquarema - Chegou o fim de ano letivo, férias da criançada! O que é motivo de alegria, pode se tornar difícil de encarar. A cria está o dia todo em casa e o que fazer com ela? Como trabalhar, estudar e, ao mesmo tempo, entreter as crianças e cuidar de toda a correria do dia a dia?



Alguns pais e mães não tem com quem deixar as crianças e se preocupam com a ocupação dos filhos vendo televisão ou com celular nas mãos o dia todo.



“Não tenho tempo para sair diariamente com meus filhos e brincar ao ar livre, ir à pracinha ou à praia. Faço isso apenas aos fins de semana. Trabalho o dia todo e a minha rotina é pesada. As crianças ficam na escola em horário integral e não sei o que vou fazer nessas férias. “Desabafa Lise Nunes, terapeuta ocupacional. “Minha mãe me ajuda no que pode, mas fica sobrecarregada. - Continua Lise, mãe de Cauê, sete anos e Maitê, quatro.



Para alguns, a única opção é matricular as crianças em colônias de férias. As principais vantagens deste tipo de atividade nas férias é o fato de toda a programação ter um objetivo prático e ser planejada por especialistas.



Encontramos algumas opções de Colônias de Férias na cidade e conversamos com os responsáveis pelo seu planejamento.



Colônia de Férias do Jardim do Mar - O Jardim do Mar é um projeto de educação, uma iniciativa em vias de se tornar efetivamente uma escola, que usa a pedagogia Waldorf como norte. A iniciativa funciona em uma deliciosa casa em Itaúna, com um quintal cheio de árvores frutíferas e espaço para as atividades lúdicas organizado por duas professoras da pedagogia Waldorf. Entre as atividades programadas na colônia estão; arte, horta, água, culinária e brincadeiras tradicionais.

De 13 a 24 de Janeiro

Vagas - Falar com Rafaela (21) 9 85008183





Colônia de Férias do Rancho Safari Fest - O Rancho é um espaço enorme e lindo. Muita natureza, cheio de bichos, lago, pedalinho e piscina. A colônia já está na sua 14ª edição e sua programação é conhecida por resgatar a conexão das crianças com a natureza, aplicando atividades recreativas e educação ambiental, como: caiaque, pedalinho, tirolesa, gincana, entre muitas outras. Todas as brincadeiras são cheias de aventura e diversão e dirigidas por recreadores e monitores técnicos e recreativos.

De 13 a 17 de Janeiro

Vagas - Falar com Aline (22) 99839-8033



Colônia de Férias do LifeGuard Kids - o LifeGuard Kids oferece a primeira colônia de férias voltada para esporte e salvamento aquático do Brasil. Entre as suas atividades estão: introdução ao meio aquático, bodysurf, surf, sup, caiaque, primeiros socorros para crianças e salvamento aquático para crianças.

De 6 a 31 de janeiro

Vagas - Falar com Mauro (22) 98122-6492