Madrebela passa por grande obra

No dia último dia 2, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, iniciou as obras de drenagem, pavimentação e urbanização do bairro Madrebela.

“Nem acredito que teremos nossa obra. Tantos anos… É um sonho! Não aguento mais os buracos e toda a lama quando chove. É um lugar muito calmo e gostoso de morar… A obra vai deixar tudo perfeito!” - desabafa, Adriana, moradora do loteamento.

Na primeira etapa da obra, a pavimentação abrange as ruas A, B, C, D, E, F, G, H, I, Pau Brasil e 20 de Julho, totalizando 2 quilômetros de vias. Estas ruas receberão obras de drenagem e serão pavimentadas e urbanizadas.

“Há muito tempo os moradores do Madrebela esperam por esta obra. É um sonho nosso poder realizar essa pavimentação, sei que é uma obra muito importante para todos que moram no loteamento”, declarou a Prefeita Manoela Peres