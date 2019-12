Saquarema - No início do mês, descumprindo a medida protetiva, Davi Gustavo agrediu sua ex-companheira com inúmeros socos e tapas.

Em julho, a vítima e sua ex-companheira já havia pedido socorro através de um bilhete, enquanto estava internada no HE Lagos (Hospital Estadual Lagos) sob vigilância do agressor.

A moça está grávida de Davi e, no momento em que foi espancada no rosto e nas costelas, segurava um bebê de 1 ano nos braços.



É a segunda vez que Davi é preso em 2019 pelo mesmo motivo, desta vez ele foi transferido para o presídio, onde ficará até sua audiência.