Saquarema - O mundial de ondas grandes da WSL, o cbdMD Jaws Big Wave Championships foi realizado na última quinta-feira (12), no litoral norte de Pe’ahi, Ilha de Maui, Havaí.



Em um mar com ondas maiores que 10 metros, cheio de locais, Chumbo foi o único de fora do arquipélago competindo a final.



O saquaremense venceu a sua bateria na primeira fase e brilhou em outros grandes momentos do campeonato.



No início da final, Lucas despencou de uma onda gigantesca, dando adeus à competição.

Chianca acabou a disputa em sexto lugar, seu melhor resultado em três participações em campeonatos de ondas grandes em Jaws.



“Indo para Califórnia, surfar Mavericks, depois de uma sexta colocação em Jaws. Aprendendo a cada dia mais com esse lugar, que nos faz superar os limites, sempre! Uma das ondas mais tenebrosas e violentas do mundo. Nem tudo acontece como queremos, mas sou feliz por fazer o que eu amo e evoluir a cada dia. Agradeço a todos pela energia positiva e torcida! Vamos para próxima Agradeço também à minha família e patrocinadores que acreditam em mim e fazem tornar tudo realidade.” - agradece Lucas em suas redes sociais.