Saquarema - Na manhã de terça-feira, máquinas e homens trabalhavam na obra da orla da Av. Beira Mar, próxima à Avenida 1, em Jaconé, quando um homem, identificado como Renato Vieira, morador do bairro, se acorrentou a uma das árvores tentando impedir sua retirada.

Por nota, a Prefeitura de Saquarema informou que as árvores são casuarinas antigas que impossibilitam a execução do trabalho e que todas as obras no município são executadas a partir de uma licença ambiental.

A Prefeitura se comprometeu a compensar a retirada das casuarinas, com o plantio de novas árvores, espécies que não prejudiquem o progresso e desenvolvimento do município.

O Ministério do Meio Ambiente vem reunindo dados sobre as espécies como a Casuarina, plantas chamadas de invasoras marinhas, que causam destruição da biodiversidade e também dos asfaltos e outras pavimentações.