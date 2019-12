Flamengo X Palmeiras em Saquarema

Palmeiras e Flamengo se encontraram de novo, para a disputa da Supercopa do Brasil Sub-20. O primeiro de dois confrontos aconteceu nesta quarta-feira, em Saquarema-RJ, no Estádio Elcyr Rezende (Estádio do Boavista Sport Club), às 20h.

A decisão da Supercopa teve um jogo bem equilibrado até o final do segundo tempo, quando o Rubro-Negro sacodiu com dois gols em três minutos.

Flamengo venceu com gols de Wendel e Yuri de Oliveira.

A final será às 14h do próximo domingo, em Araraquara. Mesmo se perder por dois gols de diferença, o Flamengo leva o título.