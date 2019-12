Nota Fiscal Eletrônica facilita a vida dos microempresários de Saquarema

Estamos cansados de saber a dor de cabeça que dá enfrentar filas, às vezes, por vários dias, por causa da burocracia em excesso.

Saquarema vem avançando neste sentido, implantando diversas ferramentas eletrônicas que facilitam a vida dos cidadãos contribuintes, pequenas empresas, entre outros.

Recentemente, a Prefeitura implantou a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação em parceria com o Programa Nacional de Informatização e Modernização da Gestão Pública (PONIM), que é emitida e armazenada eletronicamente.

Após seu credenciamento junto à Prefeitura, que pode ser feito através do site oficial do município https://www.saquarema.rj.gov.br, a empresa já tem acesso ao sistema via internet, por meio de uma senha individual e está pronta a emitir a nota eletrônica.