Após ser atingida por cinco tiros, estado de saúde da madrasta é estável

Saquarema - A Secretaria de Saúde do Estado informou que o estado de saúde de Bianca é estável após ela ser atingida por cinco tiros à queima-roupa, na quarta-feira, pelo seu enteado, no bairro do Retiro, em Saquarema. A mulher está internada no Hospital Estadual Roberto Chabo (HEL).

O homem foi preso em Inoã, Maricá, por volta das 16h, encaminhado para a 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói, e autuado em flagrante por por tentativa de homicídio.