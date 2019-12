Na noite de natal, carregador na tomada causa incêndio em casa de Jaconé

Saquarema - Na véspera do Natal, por volta das 22h, uma casa em Jaconé, na rua 102, começou a pegar fogo a partir de um curto circuito no quarto, provavelmente, causado por um carregador de celular esquecido na tomada.

Os proprietários da casa, o Pr. Oséias e sua esposa, passavam a noite de natal com um sobrinho, quando foram surpreendidos pelo telefonema do vizinho comunicando o incêndio. Moradores das redondezas e amigos do casal, com muito esforço, conseguiram apagar o fogo com baldes e a água de uma piscina próxima. Ninguém se feriu durante o incêndio.



O fogo tomou conta de todo o quarto e closet da casa, todos os móveis e pertences foram queimados. As portas, janelas e vidraças também foram totalmente destruídas. Na manhã desta quinta o casal e amigos ainda limpam e organizam a casa, que está sendo toda lavada com água a jato.