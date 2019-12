Pagamento dos servidores públicos amanhece na conta

Saquarema - Hoje pela manhã, o pagamento dos servidores públicos da Prefeitura de Saquarema amanheceu na conta.

Mesmo diante de crise financeira que atinge milhares de municípios brasileiros, a Prefeitura de Saquarema disponibiliza, mais uma vez, salários antes da data prevista.

Conforme as informações do poder executivo municipal, o pagamento que costuma ser realizado até o quinto dia últil, foi depositado e está liberado para todos os trabalhadores da prefeitura nesta sexta-feira.

“É com muita satisfação que disponibilizamos os salários antecipados. Nos preocupamos com os salários em dia e com o bem estar dos funcionários, pagamos o 13º salário dia 10 de dezembro e também fizemos questão de depositar o salário de dezembro antes da data prevista; sabemos que no fim do ano todos tem gastos excessivos e esse adiantamento também ajuda a movimentar a economia do município.” - afirma a prefeita Manoela Peres.