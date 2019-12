Réveillon em Saquarema terá fogos silenciosos

Saquarema - Para muita gente, a festa de réveillon tem que ser com música alta e fogos de artifício. É tradição e não precisa deixar de ser. Afinal, o show pirotécnico é uma das partes mais aguardadas no fim do ano. E é pensando nesta tradição e em agradar a todos, que a prefeitura, este ano, adotou o uso dos fogos de baixo ruído.

Com o objetivo de tornar a festa de réveillon mais inclusiva, Saquarema aderiu à moda e inovou o show para 2020, garantindo mais tranquilidade às pessoas que residem na região próxima à queima de fogos, aos animais, crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Outras cidades do Brasil e da Europa aderiram aos fogos de baixo ruído em 2019 e novas cidades, como Saquarema, entraram para o time consciente.

No site oficial da prefeitura, a orientação é que os demais moradores e turistas da cidade também utilizem fogos de baixo ruído nas festividades de fim de ano.