Jovem morre afogado na Praia da Vila

Por volta das 7h da manhã de hoje, um jovem de 23, morador de Rio Bonito, se afogou na Praia da Vila.

O resgate e os primeiros socorros foram feitos, mas o rapaz não resistiu e veio a óbito no PU 24h de Saquarema.

O rapaz não portava documentos e seu nome não foi divulgado.

Na virada do ano, muita gente aproveita para ir até as praias, rios, represas e cachoeiras. Com as temperaturas altas e o clima de festa, as pessoas procuram formas de comemorar e se refrescar ao mesmo tempo.

O grupamento de Salva Mar alerta que os mergulhos exigem cuidados. Bebidas alcoólicas não combinam com mar. Crianças e adolescentes, por exemplo, precisam ser observados de perto pelos pais ou responsáveis e as crianças menores precisam estar sempre a um braço de distância dos responsáveis. Aconselha-se também o uso de boias e coletes salva-vidas.