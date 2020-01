Saquaremense é Campeão do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu

Saquarema - Vitor nasceu e foi criado em Saquarema, carrega o sorriso largo e uma alegria de viver contagiantes, dignos de um campeão. Faixa-roxa da GFTeam, uma das equipes mais tradicionais e fortes do Jiu-Jitsu, o lutador subiu ao pódio para receber o ouro do Circuito Rio Mineirinho em 2019 e ganhou sua passagem para o Abu Dhabi Grand Slamd de Los Angeles de 2020.

A medalha e a passagem são grandes motivadoras para carreira do atleta que, pela primeira vez, viaja para competir fora do Brasil.

Hoje, Vitor tem uma rede de apoiadores e patrocinadores que impulsionam sua jornada. O jovem de 22 anos, faz parte do time de atletas apoiados pela Prefeitura de Saquarema, através do Bolsa Atleta.



“Eu ganho o bolsa atleta de nível nacional e é um dinheiro que ajuda e facilita muito minha vida no esporte. Faço faculdade particular e sem o Bolsa Atleta nada disto seria possível, não sobraria dinheiro para as minhas viagens e competições.” - afirma Vitor.



O saquaremense iniciou sua história nos tatames em 2012, aos 14 anos, sem nenhum compromisso. O rumo da sua vida mudou quando ele, dois anos depois, pegou a faixa azul e, mesmo treinando apenas por hobby, resolveu se inscrever no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, considerado o mais difícil do mundo, só pela diversão de estar entre amigos em clima de competição e, sem esperar, trouxe para casa a medalha de prata e a consciência de que poderia ser um grande atleta na modalidade. Desde então, seu foco é se tornar um dos melhores do mundo.



Vitor participou dos principais campeonatos do Brasil e em 2017 conquistou ouro no campeonato Brasileiro, o Brasileiro sem Kimono, também conhecido como Jiu-Jitsu No-Gi.



“A GFTeam é uma das equipes mais fortes do mundo, tem como o fundador o grande mestre Júlio César Pereira e é uma honra defender essa bandeira. Renato Verás, um dos professores da equipe e meu mestre, treina seus alunos para a competição e, independente se queremos ou não competir, estaremos sempre preparados para uma boa luta.” - diz Vitor, orgulhoso da sua equipe.



Vitor encerra o nosso bate papo falando sobre a importância do patrocínio e apoio ao esporte, agradecendo aos seus apoiadores e patrocinadores como a Prefeitura de Saquarema, ZMSup Suplementos, o Centro Ortopédico Lagos e o ortopedista Jeferson Melo, o médico esportivo Dr.Leonardo Ferreira, seu preparador físico Anderson Cardias, a Saquafit, ao Otaviano, Mary Marques e a @usedoubleseven.