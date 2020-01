Acidente com ônibus da 1001 e caminhão deixa 1 morto e 1 ferido em estado grave na RJ-106

Galeria de Fotos Colisão entre ônibus e caminhão na RJ-106, altura de Sampaio Corrêa causa morte e deixa ferido em estado grave Reprodução Saquarema da Depressão

Saquarema - O acidente aconteceu entre um ônibus da empresa 1001 e um caminhão da empresa Lulemar que colidiram de frente na RJ-106, altura da ponte de Sampaio Corrêa, por volta das 15h da tarde de ontem (3).

Segundo passageiros do ônibus e moradores do local, o pedaço da via foi totalmente interditado por algumas horas, transeuntes e motociclistas ajudaram na organização do trânsito, indicando caminhos alternativos.

Helicópteros e ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram utilizadas no resgate das vítimas encaminhadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth.



De acordo com a assessoria do Hospital Municipal, Ricardo Chavier, motorista do caminhão, não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do ônibus da empresa 1001, Ronaldo Braga Gomes, deu entrada no Hospital em estado grave, mas já se encontra estável.

Nas redes sociais, seguidores da página @saquaremadadepressao pedem para que as autoridades estaduais tomem uma providência urgente no local que já é marcado pela morte há anos.