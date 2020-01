Posse dos novos conselheiros tutelares acontece no próximo dia 10

A população de Saquarema elegeu, no dia 06 de outubro do ano passado, os cinco novos conselheiros tutelares do município, que atuarão entre 2020-2024. Os eleitos foram Luiz Claudio, Marcelo Santos, Olinda de Oliveira, Eduardo Jardim e Angélica Cristóvão.

Os conselhos tutelares tem a árdua tarefa de garantir os direitos da população de até 17 anos. A atuação desse órgão ocorre para proteger a criança ou o adolescente que está em situação de vulnerabilidade.

“O mais importante é cuidar do bem estar das crianças e adolescentes do nosso município. Esse é um trabalho de colaboração, colaborar com o conselho é essencial. Estas crianças são o futuro do nosso município, do nosso país. Elas merecem e precisam dos nossos cuidados. Vou lutar de verdade para fazer valer todos os direitos dessas crianças conforme os artigos da lei 8069/90 do ECA e oferecer todo o carinho que eu puder.” - Diz Luiz Claudio, conselheiro mais bem votado do município.

A posse dos novos conselheiros será no próximo dia 10, às 10 horas, no Centro Administrativo da Prefeitura de Saquarema, localizado na Avenida Saquarema.