Kits escolares serão entregues na primeira semana de aula

A Prefeitura de Saquarema, anunciou hoje a entrega dos kits e uniformes para todas as escolas e creches da cidade a partir da segunda quinzena de janeiro.

Para o ano letivo de 2020, mais de 18 mil kits serão distribuídos aos alunos do município na primeira semana de aula.

Os kits contém mochilas com cadernos, agenda, lápis, canetas, borrachas, réguas e outros itens de uso escolar. Além dos alunos, pelo segundo ano consecutivo, os professores da rede municipal também receberão seus kits de materiais de trabalho.

“Fico muito feliz por poder fazer essa entrega dos kits pelo terceiro ano consecutivo. É um avanço da educação do município, já que representa uma grande economia no orçamento das famílias, que poderão investir o dinheiro poupado do material escolar em outras tarefas do dia-a-dia”, declarou a Prefeita Manoela Peres.

Em 2020, o ano letivo irá começar no dia 5 de fevereiro em todas as unidades da Rede Municipal de Educação.