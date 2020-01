Prefeitura proibe utilização ou porte de recipientes de vidro no show da cantora Anitta

Saquarema - A Prefeitura informou em seu site e redes sociais que a utilização ou porte de recipientes de vidro como copos e garrafas não será permitida na área do show da cantora Anitta, que marca a abertura do Festival de Verão 2020 de Saquarema, amanhã (9) às 22 horas, na Praça do Coração.



Equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, como Guarda Civil e Fiscalização de Posturas atuarão nas entradas do show.