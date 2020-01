Novas bandeiras dos salva-vidas se destacam nas praias de Saquarema

Saquarema - Para orientar os banhistas que frequentam as praias do estado do RJ, os Salva- Vidas passaram a utilizar as bandeiras de diferentes cores indicando baixo, médio e alto risco do mar.

Ontem, na Praia da Vila, as novas bandeiras de sinalização já estavam sendo usadas pelos guarda-vidas e chamando atenção do banhistas.

As principais bandeiras que orientam os frequentadores das praias com relação às condições do mar são:

Bandeira verde – Baixo risco de afogamento e mar em boas condições, sem presença de correntes de retorno;

Bandeira amarela – Risco de afogamento médio, requer um certo cuidado ao entrar na água, principalmente com as correntes de retorno;

Bandeira vermelha – Alto risco de afogamento, recomenda-se não entrar no mar, presença grande de correntes de retorno;

Bandeira roxa - Há presença de animais marinhos e águas-vivas no mar, devendo-se evitar entrar na água nesses balneários.

Os guarda-vidas orientam que caso uma pessoa seja puxada por uma corrente de retorno ela não deve se afobar, nem tentar nadar diretamente contra a corrente em direção à areia. A orientação é nadar de forma paralela à faixa de areia, para conseguir sair da corrente de retorno.