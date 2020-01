Saquarema lota em show da Anitta

Saquarema - Cidade lotada, calor, gente para tudo que é lado se divertindo e feliz da vida. Esta foi a abertura do Festival de Verão 2020 de Saquarema, com a cantora Anitta, que agitou a multidão presente na Praça do Coração.

A legião de fãs da cantora que se concentrou na frente do palco, montado próximo ao maior ponto turístico da cidade, a Igreja Nossa Senhora de Nazareth, ficou eufórica com a apresentação, que não deixou nada a desejar. Anitta subiu ao palco às 23h15 e cantou durante uma hora e meia os seus maiores hits do momento, como “Contatinho”,”Bola Rebola”, “Onda Diferente”, “Paradinha”, “Bang”, “Vai Malandra”, entre muitos outros, levando o público ao delírio e fazendo todo mundo rebolar até o chão no calor de quase 40ºC em frente à praia.



O figurino que Anitta escolheu para abertura do Festival atraiu olhares da mulherada. A cantora, que apostou no conforto para a apresentação do show, apareceu no palco da Praça do Coração com um top branco e calça jogging da Louis Vuitton com estampa icônica da grife, que está à venda online no valor de $1,600, referente a R$ 6,5 mil.