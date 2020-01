Vale Alimentação completa um ano de benefícios aos servidores

Saquarema - Estabelecido há pouco mais de um ano, o Vale Alimentação é um benefício no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para os servidores do Município de Saquarema. O auxílio-alimentação, além de reforçar a compra de cada servidor, injeta uma boa quantia mensal na economia da cidade.

Segundo estimativas da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, por mês, cerca de 1,2 milhão de reais são injetados no comércio da cidade. Por ano, esse valor representa R$ 14,4 milhões. Aceito em diversos mercados e supermercados de Saquarema, o cartão só pode ser utilizado dentro dos limites do município.

“Além de investirmos no servidor público, dando condições de comprar mais alimentos e de uma qualidade melhor, estamos fazendo com que o dinheiro circule na cidade, gerando mais empregos e renda. Na outra ponta, o município passa a arrecadar mais pois o consumo aumenta nos estabelecimentos. Esse fomento na economia da nossa cidade é importante para manter o ciclo de geração de empregos”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Além do vale alimentação, a prefeitura oferece aos servidores o auxílio-transporte, no valor mensal de R$ 100,00 e tem firmado diversos convênios com universidades, escolas, clínicas médicas e laboratoriais, cursos de idiomas, academias, dentre outros, para os funcionários e seus familiares.

No final do ano passado, também foi criado o cartão Bem Viver, com finalidade de ajudar os aposentados e pensionistas do IBASS com renda inferior a R$ 3.000,00. Aceito em farmácias e supermercados da cidade, o cartão Bem Viver atende aproximadamente 600 beneficiários e injeta, mensalmente, cerca de R$ 176.400,00 na economia da cidade.